الأربعاء 26 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحرك بشأن منظومة مياه الشرب في مدينة الشروق

المهندس أشرف فتحى
المهندس أشرف فتحى

أجرى المهندس أشرف فتحى، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، جولة تفقدية لمتابعة مشروعات المرافق وسير العمل بمنظومة مياه الشرب بمدينة الشروق، يرافقه المهندس محمد السيد عبدالمقصود، رئيس جهاز مدينة الشروق، ومسئولو الجهاز.

واطَّلع المهندس أشرف فتحى، على سير العمل بالمشروعات المختلفة، مستهلًا جولته التفقدية بالمرور على محطة مياه الشرب؛ بهدف الاطمئنان على سير العمل بالمحطة، والتأكد من انتظام تقديم الخدمة للسكان.

سير العمل بمنظومة مياه الشرب بالشروق

وأكد رئيس جهاز مدينة الشروق، الحرص الدائم على المتابعة المستمرة لأداء الخدمة بالمحطة ودعمها بأعمال رفع الكفاءة والتطوير في ظل التوسع العمرانى الحالي الملموس، وزيادة نسب الإشغال، مضيفًا أنه لتأمين الخدمة مستقبلًا، جارٍ تكليف أحد المكاتب الاستشارية لإعداد الدراسات والمقايسات المطلوبة لرفع كفاءة الطلمبات الحالية وذلك بأخرى ذات تصرف أعلى لزيادة الضغوط ورفع القدرة الاستيعابية.

وشدد المهندس أشرف فتحي، على ضرورة حسن الإدارة والتشغيل لجميع العناصر بمنظومة مياه الشرب لتوفير المياه النقية للمواطنين، واستمرار الجهد المبذول بجميع القطاعات تحقيقًا لخطة التنمية المطلوبة بمدينة الشروق.

أشرف فتحي مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية المجتمعات العمرانية العمل بمنظومة مياه الشرب مدينة الشروق المهندس محمد السيد عبدالمقصود رئيس جهاز مدينة الشروق

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