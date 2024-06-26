"القاهرة الإخبارية": متظاهرون يغلقون شوارع تل أبيب ويطالبون بوقف الحرب

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، نقلًا عن إعلام إسرائيلي، بأن متظاهرين يغلقون شارع ديزنجوف في تل أبيب أمام حركة المرور للمطالبة بوقف الحرب وإعادة جميع المحتجزين.

وكانت قد قالت الأمم المتحدة، فجر اليوم الأربعاء، إن المخاطر التي يتعرض لها العاملون في المجال الإنساني بقطاع غزة لا تحتمل، وحثت إسرائيل على زيادة التنسيق الفعال مع منظمات الإغاثة والموافقة على استخدام الأمم المتحدة للمعدات الأمنية الأساسية وأن يسهل الاحتلال الإسرائيلي إيصال المساعدات.

وذكر ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة للصحفيين: "العمليات الإنسانية كانت في مرمى النيران بغزة على نحو متكرر".

وتابع: "المخاطر بصراحة، أصبحت غير محتملة بشكل متزايد".

وأضاف: "كل يوم، نقيّم الوضع وننظر في كيفية العمل بأمان، سواء بالنسبة لموظفينا، والأهم من ذلك، بالنسبة لمن يتلقون المساعدات.. علينا في كل يوم اغتنام أي فرصة سانحة".

وأشار إلى أن رئيس إدارة السلامة والأمن التابعة للأمم المتحدة عقد لقاءً مع وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، وهي فرع بالجيش الإسرائيلي مسئول عن نقل المساعدات، لمناقشة الصعوبات التي تواجهها الأمم المتحدة أثناء عملها في غزة خلال العدوان الإسرائيلي على القطاع.