تحديد أول مواجهات دور الـ16 ببطولة يورو 2024

يسدل الستار اليوم الأربعاء على مباريات دور المجموعات ببطولة يورو 2024، حيث يتبقى 7 مقاعد في دور الـ 16 من البطولة.

وتحددت أول مواجهتي دور الـ16 بمواجهة ألمانيا صاحبة الأرض ومتصدر المجموعة الأولى ضد الدنمارك وصيف المجموعة الثالثة والتي تلعب السبت المقبل.

بينما يلعب منتخب سويسرا وصيف المجموعة الأولى ضد منتخب إيطاليا وصيف المجموعة الثانية والتي تلعب السبت المقبل.

وفي مباريات أمس تأهل منتخب إنجلترا إلى دور الـ16 ببطولة يورو 2024، بعد التعادل مع سلوفينيا سلبيًا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وتصدرت إنجلترا المجموعة الثالثة برصيد 5 نقاط، بينما وقع منتخب سلوفينيا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط وينتظر فرص تأهله ضمن أفضل ثالث.

وتأهل منتخب الدنمارك إلى دور الـ16 لبطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، وذلك بتعادله السلبي مع صربيا سلبًا بدون أهداف، في المباراة التي جمعتهما على استاد أليانز أرينا بمدينة ميونخ، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة بدور المجموعات لبطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024".

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد الدنمارك لـ3 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة ليتأهل إلى دور الـ16، فيما تجمد رصيد صربيا عند نقطتين في المركز الرابع برصيد نقطتين ليودع المسابقة.

وتأهل منتخب النمسا إلى دور الـ16 ببطولة يورو 2024، بعدما حقق فوزًا مثيرًا على نظيره هولندا بنتيجة 3-2 في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وفاجأ النمسا الجميع في المجموعة الرابعة ويتصدرها برصيد 6 نقاط، بينما احتل منتخب فرنسا الوصافة برصيد 5 نقاط ثم هولندا بـ4 نقاط حيث تأهلت من قبل.

بينما تعادل منتخب فرنسا مع بولندا بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة بدور المجموعات لبطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024" بألمانيا.