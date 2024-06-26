الأربعاء 26 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

برعاية "المتحدة".. تنظيم احتفالية جوائز الصحافة المصرية 9 يوليو

الشركة المتحدة للخدمات
الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

تنظم نقابة الصحفيين احتفالية جوائز الصحافة المصرية برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتتضمن الاحتفالية تكريم الفائزين في المسابقة، بالإضافة إلى الجائزة التقديرية وجائزة حرية الصحافة، ويقام الحفل على مسرح النقابة مساء الثلاثاء 9 يوليو 2024.

عدد المشاركين في المسابقة

شارك في المسابقة 746 صحفيًا وصحفية من مختلف الصحف والمواقع الصحفية المصرية بالأعمال المنشورة عامي 2022 و2023، وتتضمن المسابقة 10 فروع صحفية للجوائز العامة، و11 فرعًا صحفيًا للجوائز الخاصة في كل عام من عامي المسابقة.

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وشارك في تحكيم المسابقة 63 من كبار الكتّاب الصحفيين في مختلف الصحف والمواقع الصحفية المصرية.
جدير بالذكر أن هذه الاحتفالية تقام تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ومن المقرر أن تعلن النقابة عن تفاصيل فعاليات الاحتفالية خلال أيام.

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