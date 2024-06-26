الأربعاء 26 يونيو 2024
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الخشت يشارك فى الاجتماع الأول لمجلس أمناء التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

شارك الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، في الاجتماع الأول لمجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بكامل تشكيله من الأعضاء المنتخبين والمعينين، وذلك بمقر التحالف بالقاهرة الجديدة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة لائحة النظام الأساسى تمهيدًا لإصدارها من الجمعية العامة للتحالف في ثاني انعقاد لها، كما تم خلال الاجتماع انتخاب رئيس مجلس الأمناء وبقية المناصب بمجلس الأمناء في عملية ديمقراطية راقية وشفافة.

وتمثل مشاركة الدكتور محمد الخشت في الاجتماع الأول لمجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تأكيدًا على التزام جامعة القاهرة بدعم العمل الأهلي وتعزيز دوره في تحقيق التنمية المجتمعية.

وصرح الدكتور محمد الخشت بأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يقدم نموذجًا فريدًا للعمل الأولى التطوعي والعمل التنموي، ويؤدي إلى تكامل الجهود من أجل قضايا التنمية ومساندة الفقراء، في منظومة تكاملية مع الدولة.

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جامعة القاهرة حاضرة بقوة كجزء من أعمال التحالف الوطني

وأكد الدكتور الخشت أن جامعة القاهرة حاضرة بقوة كجزء من أعمال التحالف الوطني منذ إعلانه وذلك في إطار الدور المجتمعي للجامعة، سواء من خلال القوافل الطبية في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا أو من خلال القوافل التنموية الشاملة في المناطق النائية والحدودية، وتقديم الخدمات الصحية والتوعوية والتعليمية والمساعدات في توفير السلع الأساسية.

جدير بالذكر أنه تم انتخاب الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة عضوًا في مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وذلك خلال انعقاد الجمعية العامة الأولى للتحالف 10 مايو الماضي.

ويتكون التحالف الوطني من مجموعة من أكبر مؤسسات المجتمع المدني في مصر، والتي تحالفت من أجل تنظيم وتنسيق جهودها في سبيل الوصول إلى أكبر قاعدة من المواطنين غير القادرين ودعمهم اجتماعيًا واقتصاديًا وصحيًا وتعليميًا.

ويذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قام بدور كبير خلال العامين الماضيين في المجتمع، ويتواجد التحالف الوطني في 27 محافظة بما في ذلك كل المناطق الحدودية والنائية، كما يصل التحالف إلى جميع مستويات التنظيم الإداري لخدمة الفئات الأكثر احتياجًا. وكان التحالف قد أعلن عن إنجازاته المميزة خلال النصف الأول من عام 2024، والتي تجسد التزامه الراسخ بتحقيق التنمية المستدامة ودعم الفئات الأكثر احتياجًا في مصر، وهذه الإنجازات تُعد نتاجًا للجهود التعاونية المثمرة بين مختلف مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والتعاون الوثيق مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني. وأكد التحالف الوطني على التزامه بمواصلة العمل الدءوب لتحقيق المزيد من الإنجازات التي تسهم في تحسين حياة المواطنين المصريين وبناء مستقبل أفضل لمصر من خلال العمل الجماعي والتشاركية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

رئيس جامعة القاهرة التحالف الوطني الخشت تحقيق التنمية المجتمعية مساندة الفقراء

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