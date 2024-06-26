الأربعاء 26 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

انطلاق القافلة الطبية المجانية بقرية الحلازين فى مطروح

قافلة طبية مجانية
قافلة طبية مجانية

انطلقت اليوم الأربعاء، فعاليات القافلة الطبية المجانية التي نظمتها مديرية الصحة بمطروح، بمنطقة الحلازين التابعة للإدارة الصحية بمطروح، وتستمر على مدار يومين. 

إجراء الكشف الطبي

وأوضح الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، أن القافلة الطبية انطلقت اليوم لإجراء الكشف الطبي على أهالي المنطقة بالمجان، حيث تتضمن القافلة عدة تخصصات طبية منها "الأطفال- الباطنة– الجراحة- تنظيم أسرة- والنساء والتوليد- الأسنان"، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات. 

إطلاق الحملات والمبادرات الرئاسية والقوافل الطبية

وأكد أن القوافل تأتي ضمن الجهود التي تبذلها الدولة المصرية متمثلة في وزارة الصحة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق المحافظة، موضحًا أن جهود الدولة واضحة في إطلاق الحملات والمبادرات الرئاسية والقوافل الطبية في كل القرى والمراكز بمحافظة مطروح وتوفير العلاج اللازم للمرضى وحرصًا على تخفيف العبء عنهم.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وتعليمات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، لتقديم الخدمات العلاجية المجانية والوصول لكل المناطق والقرى والتجمعات الأكثر احتياجًا وتيسيرًا على المواطنين.

وفي سياق آخر، كان قد قال الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، إنه تم تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين من خلال خطة التأمين الطبي لعيد الأضحى المبارك، بالإضافة إلى عمل الفرق الطبية للمبادرات الرئاسية والقوافل العلاجية والتثقيف والتوعية الصحية بأماكن التجمعات والشواطئ والمتنزهات العامة أثناء احتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك.

التوعية والتثقيف الصحي

وأوضح، في بيان إعلامي سابق له، أنه تم تقديم خدمات التوعية والتثقيف الصحي لـ750 مواطنًا، وتمت التوعية بالخدمات المقدمة من خلال المبادرات الرئاسية، وكذلك أمراض الصيف وخطورة ضربات الشمس والطفيليات المعوية وسوء استخدام المضادات الحيوية.

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