ارتفاع إشغالات فنادق الغردقة ومرسى علم.. وانتعاش الرحلات البحرية لمواجهة الطقس

تشهد فنادق ومنتجعات الغردقة ومرسى علم حالة من الرواج في نسب الإشعال بها، بجانب زيادة الإقبال على الرحلات البحرية، وكذلك الرياضات البحرية وأنشطتها المختلفة، تزامنًا مع ارتفاع درجات حرارة الطقس، بمختلف المناطق.

وشهدت فنادق الغردقة ومرسي علم ارتفاعًا في الاشغالات بها بنسب وصلت 90 %، وارتفاع في معدل رحلات الوصول للطيران السياحي، بمطاري الغردقة ومرسى علم.

وتشهد الأنشطة البحرية للمراكب الخاصة والركوبة بأجر والجزر انتعاشًا كبيرًا وزيادة في الاقبال عليها من زوار المدينة عليها، حيث تخرج يوميًا الرحلات لمناطق بحرية متعددة للجزر البحرية قبالة سواحل الغردقة، ومناطق الدولفين والسباحة، حيث تشهد رحلات الغوص إقبالًا كبيرًا من السياح والمصريين، وذلك لمواقع الغوص المختلفة والتي تصل لـ60 موقعًا، بجانب شواطئ الجزر التي تشهد اقبالًا غير مسبوق.

وقال محمود علي؛ الخبير السياحي، إن نسب الإشغالات خلال الفترة الحالية تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في معظم فنادق الغردقة ومرسي علم بجانب الرحلات البحرية بمدينة الغردقة العي تشهد انتعاشًا كبيرًا خلال الفترة الحالية وذلك تزامنًا مع ارتفاع درجات حرارة الطقس، مؤكدًا أنه هناك اقبال من الأسر والأفراد سواء أجانب أو مصريين عليها خاصة رحلات الجزر، لافتًا إلى أن هناك إقبال من السياح من مختلف الجنسيات علي الرحلات البحرية للاستمتاع علي الجزر ورؤية الشعاب المرجانية النادرة، والتي تتميز بهِ البحرالاحمر دون غيرها من المدن الساحلية.

وأضاف علي لـ«الدستور»، أن هناك رحلات بحرية تنطلق يوميًا من مناطق مختلفة بالغردقة تتجه لجزيرة الجفتون والتي تقع على متنها مجموعة من الشواطئ المجهزة بكافة الخدمات ويقصدها زوار مدينة الغردقة، سواء من خلال مراكب ويخوت خاصة او رحلات الركوبة بأجر، والتي تنطلق من مناطق المارينا السياحي ومارينا الغردقة يوميًا، حيث تبدأ معظم الرحلات البحرية من الساعة 8 صباحًا والعودة للرصيف في الخامسة عصرًا تبدأ أسعارها من 500 جنيه وترتفع حسب الخدمة المقدمة وما يطلبة الزائر، ويتم تنظيم رحلات غوص اذا طلب الركاب ذلك.

جزر الغردقة

جزر الغردقة

جزر الغردقة