الأربعاء 26 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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موعد بداية العام الهجرى الجديد 1446 فلكيًا

العام الهجرى الجديد
العام الهجرى الجديد 1446

أعلن الدكتور طه رابح، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن أن غرة شهر محرم للعام الهجري الجديد 1446 ستكون يوم الأحد الموافق 7 يوليو المقبل، وعدته 29 يومًا، وذلك طبقًا للحسابات الفلكية. 

وقال رئيس معهد الفلك، في بيان اليوم الأربعاء، إن هلال شهر المحـرم سيولد في تمام الدقيقة 59 بتوقيت المحلي للقاهرة يوم السبت الموافق 6 يوليو المقبل (اليوم التالي ليوم الرؤية).

وأوضح أنه يلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس يوم الرؤية (الجمعة 29 من ذي الحجة الحالي الموافق 5 يوليو المقبل) في مدينة القاهرة، وكذلك في جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية.

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وجود فترة زمنية لمكوث الهلال فوق الأفق

وأضاف رئيس المعهد أنه يلاحظ كذلك وجود فترة زمنية لمكوث الهلال فوق الأفق بعد غروب الشمس في ذلك اليوم (يوم الرؤية) في بعض البلدان العربية والإسلامية، بالرغم من حدوث الاقتران فيها بعد غروب شمس ذلك اليوم؛ حيث يغرب الهلال فيها بعد غروب شمس ذلك اليوم، ولكن لا يعتد بفترة المكث هذه لحدوث الاقتران بعد غروب شمس ذلك اليوم، وبذلك يكون يوم السبت 6 يوليو المقبل هو المتمم لشهر ذي الحجة 1445.

المعهد القومي للبحوث الفلكية غروب شمس غرة شهر محرم شهر المحرم المدن العربية

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