السبكي: ورشة عمل حول إدارة دورة الإيرادات لتعظيم الموارد في منشآت التأمين الصحي

ترأس الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل و"حياة كريمة" بوزارة الصحة والسكان، ورشة عمل حول إدارة دورة الإيرادات (RCM) لتحديد الأهداف المالية وتعظيم الموارد في المنشآت الصحية التابعة للهيئة في محافظات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل.

تم تنظيم الورشة بالتعاون مع شركة صلات لحلول الأعمال السعودية (SELAT for Business Solutions)، وبحضور أحمد عماد، نائب الرئيس التنفيذي لشركة صلات، وذلك في المقر الرئيسي للهيئة بالقاهرة.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، إلى أن الورشة تُعد خطوة إستراتيجية لتبادل وتعميق الخبرات، وتعزيز الكفاءة، والاستغلال الأمثل للموارد في منظومة هيئة الرعاية الصحية، وتعظيم الإيرادات، وتحقيق أفضل ممارسات الإدارة المالية، مؤكدًا أن شركة صلات تُعد شريك نجاح وداعمًا رئيسيًا لنجاحات هيئة الرعاية الصحية.

وأضاف الدكتور السبكي، أن الهيئة تستهدف تطبيق النماذج الناجحة في توجيه الموارد بشكل أكثر فعالية، وتحسين الكفاءة التشغيلية، مما يدعم اتخاذ قرارات مستنيرة في تحديد الأهداف المالية، وزيادة إيرادات المنشآت الصحية، مع خطط لزيادتها سنويًا، مؤكدًا أن تطبيق هذه النماذج سيسهم في وضع استراتيجيات للاستغلال الأمثل للموارد، واستراتيجيات صحية ووقائية أخرى لتعزيز الكفاءة الصحية والحفاظ على جودة صحة المجتمع.

ولفت الدكتور السبكي، إلى أنه سيتم قريبًا تفعيل نظام إدارة الموارد المؤسسية (ERP) في الهيئة، وهو أداة قوية في ميكنة إدارة دورة الإيرادات، موضحًا أنه يتيح هذا النظام سهولة تبادل البيانات بين الأقسام المختلفة، وتوفير رؤية شاملة ومتكاملة للبيانات المالية والعملياتية في المنشآت الصحية، كما يعزز من تحسين عمليات التقارير والمتابعة، ويتكامل بشكل فعال مع أنظمة إدارة المرضى.

ورش العمل لتبادل وتعميق الخبرات

وأكد الدكتور السبكي، أن الهيئة تحرص على إقامة ورش العمل لتبادل وتعميق الخبرات، وبناء قيادات صحية قوية مواكبة لأحدث التطورات العالمية، وتعزيز الابتكار والتطوير لرفع ريادة وتنافسية الدولة المصرية عالميًا، مشيرًا إلى أن المراحل المقبلة ستشهد تطوير الخدمات ونقل التجارب الناجحة لهيئة الرعاية على جميع الأصعدة محليًا وإقليميًا ودوليًا.

وتابع السبكي مؤكدًا أهمية الاستعانة بالخبرات الدولية لتقليل التكاليف الصحية دون التأثير على جودة الرعاية المقدمة، بالتوازي مع تعزيز كفاءة الموارد لتحقيق الأهداف المرجوة بشكل واقعي ومتوازن وناجح وملموس، كما أكد أن التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص يسهم في تطبيق أفضل الممارسات وتحقيق التنمية الصحية المستدامة، وأشار إلى أهمية التحديث الدوري للخطط وفقًا للتطورات والتحديثات في مجال الرعاية الصحية، مضيفًا أننا نتطلع إلى أن يقود قطاع الرعاية الصحية اقتصاد الدولة.

ومن جانبه، قال السيد أحمد عماد، نائب الرئيس التنفيذي لشركة صلات السعودية، إن مصر دولة ناجحة وعظيمة، وأعرب عن فخره بالتعاون والشراكة المستمرة مع هيئة الرعاية الصحية نحو تعزيز الكفاءة والابتكار في مجال الرعاية الصحية، وأكد أن هذه الشراكة ستساهم في تقديم خدمات صحية متميزة وتعزيز التنمية المستدامة في القطاع الصحي، مضيفًا أن تبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات العالمية سيسهم في تحقيق الأهداف المشتركة ورفع مستوى جودة الرعاية الصحية للمجتمع المصري، بما يضع مصر في مصاف الدول الرائدة في هذا المجال.

وشارك في ورشة العمل من جانب الهيئة العامة للرعاية الصحية كل من الدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، والدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، والدكتور أحمد حماد، مستشار رئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية ومدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني لرئيس الهيئة، والدكتور جمال رطبة، مستشار رئيس الهيئة للشئون المالية ورئيس الإدارة المركزية لخدمات الدعم المؤسسي، واللواء هشام شندي، مساعد المدير التنفيذي لشئون الصحة الإلكترونية والطب الاتصالي ومدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، والدكتور شريف كمال، مستشار رئيس الهيئة للشئون الصيدلة وإدارة الدواء، والدكتور محمود الشحات، مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة.

وشارك أيضًا الدكتور أحمد زيدان، مستشار رئيس الهيئة للاستثمار وتعظيم الموارد، والدكتورة نهى الصناديدي، مدير عام الإدارة العامة للرعاية الصحية الأولية، والدكتور محمد نشأت، مدير إدارة المتابعة والتقييم، والدكتور أحمد شفيق، مساعد المدير العام للإدارة العامة للرعاية الثانوية والثالثية، والأستاذ مصطفى صبري، مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية، والدكتورة نوران الدسوقي، رئيس وحدة اقتصاديات الصحة، والدكتورة هبة عبدالعزيز، المشرف العام التقني على وحدات التطبيب عن بُعد والموقع الإلكتروني للهيئة، كما شارك مدراء الأفرع في المحافظات عبر تقنية الزووم.

ورشة عمل