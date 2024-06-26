الأربعاء 26 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"ولاد رزق" فى الصدارة.. 6.7 مليون جنيه إجمالى إيرادات أفلام موسم عيد الأضحى أمس

ولاد رزق
ولاد رزق

حققت أفلام دور العرض السينمائية في مصر مجتمعة أمس الثلاثاء، إجمالى إيرادات بلغت قيمتها 6،757،004 مليون جنيه، وتصدر قائمة الإيرادات التي يتنافس عليها 4 أفلام سينمائية جديدة فيلم ولاد رزق 3، الذي استحوذ على نصيب الأسد من إيرادات شباك التذاكر المصري. 

 

وخلال هذا التقرير نرصد لكم بالأرقام إيرادات أفلام دور العرض السينمائية في مصر أمس الثلاثاء. 

 

إيرادات أفلام موسم عيد الأضحى السينمائي 

 

جمع  فيلم ولاد رزق 3 ليلة أمس، إيرادات بلغت قيمتها 5،020،919 جنيه مصري، محتلًا المركز الأول. 

 

وفيلم ولاد رزق من بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، كريم قاسم، محمد لطفي، آسر ياسين، سيد رجب، نسرين أمين، محمد ممدوح، أحمد داود، علي صبحي، ومن أبرز ضيوف الشرف الملاكم العالمي تايسون فيوري، وكريم عبدالعزيز، والعمل من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

 

وجاء فيلم "اللعب مع العيال" بطولة محمد إمام، في المركز الثاني، حيث حقق أمس إيرادات قدرت بـ923،575 جنيه.

 

والفيلم من إنتاج اتحاد الفنانين للسينما والفيديو، ويشارك في بطولته مع محمد إمام كل من أسماء جلال وباسم سمرة وحجاج عبدالعظيم وويزو ومصطفى غريب وغيرهم، من تأليف وإخراج شريف عرفة، وهو العمل الأول الذي بينه وبين محمد عادل إمام.

  

بينما حقق فيلم "عصابة الماكس" للنجم أحمد فهمي أمس، إيرادات بلغت قيمتها 558،607 جنيهات، ليحتفظ بالمركز الثالث في قائمة إيرادات شباك التذاكر المصري منذ انطلاق عرضه. 

 

والفيلم يقوم ببطولته كل من أحمد فهمى وروبى ولبلبة وأوس أوس، وإخراج حسام سليمان. 

 

بينما تذيل القائمة فيلم "أهل الكهف"، محققًا إيرادات بلغت 253،903 جنيه. 

 

والفيلم من بطولة خالد النبوي وغادة عادل ومحمد ممدوح ومحمد فراج وأحمد عيد وريم مصطفى وبسنت شوقي وهاجر أحمد وصبري فواز ورشوان توفيق وأحمد وفيق وغيرهم، ومعالجة سينمائية أيمن بهجت قمر، وإنتاج محمد رشيدي رشيدي برودكشن وإخراج عمرو عرفة.

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