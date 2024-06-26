علمي وأدبي.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 ومواصفات امتحان المواد المتبقية

يؤدي طلاب الثانوية العامة 2024 يوم السبت الموافق 29 يونيو امتحان الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية وامتحان مادة التاريخ للشعبة الأدبية ، حيث زادت مؤشرات البحث عبر محرك البث جوجل عن المتبقي من جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024، وأدى الطلاب امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية أمس الثلاثاء لكافة الشعب ويستمر طلاب الثانوية العامة في أداء الامتحانات حتي شهر يوليو المقبل.

المتبقي من جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

ويستكمل طلاب الثانوية العامة 2024 امتحاناتهم والذي جاء الجدول كالتالي:-

يوم السبت الموافق 29 يونيو امتحان الفيزياء، ويوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، ويوم السبت الموافق 6 يوليو امتحان مادة الكيمياء، ويوم الأربعاء الموافق 10 يوليو امتحان مادة الجيولوجيا، يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو مادة امتحان الأحياء لطلاب الشعبية العلمية علوم.

فيما يبدأ طلاب الشعبة الأدبية الامتحانات من يوم السبت الموافق 29 يونيو 2024 امتحان مادة التاريخ، يوم السبت الموافق 6 يوليو 2024 امتحان مادة الجغرافيا، يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024 امتحان مادة علم النفس والاجتماع، يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024 امتحان مادة الفلسفة والمنطق.

مواصفات المتبقي من امتحانات الثانوية العامة 2024

وجاءت مواصفات امتحانات مواد التاريخ، الجغرافيا، علم النفس والاجتماع، والفلسفة والمنطق، الاختيار من متعدد، 40 سؤالا بدرجة واحدة، و6 أسئلة بدرجتين، العدد الكلي للأسئلة 46 سؤالا، و4 أسئلة مقالية كل سؤال بدرجتين.

فيما جاءت مواصفات امتحانات مواد الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، والجيولوجيا وعلوم البيئة الاختيار من متعدد، الأسئلة فيها بدرجة واحدة يبلغ 40 سؤالا، وعدد الأسئلة بدرجتين يبلغ 6 أسئلة، العدد الكلي للأسئلة 46 سؤالا، و4 أسئلة مقالية كل سؤال بدرجتين.

وجاءت مواصفات ورقة امتحان مادة الرياضيات الاختيار من متعدد، 11 سؤالا بدرجة واحدة، و7 أسئلة بدرجتين ليكون العدد الكلي للأسئلة 18 سؤالا، وسؤالين مقالين واحد بدرجتين، وسؤال بثلاث درجات.