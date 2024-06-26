غرفة التجارة المصرية البريطانية: الإصلاحات التى تمت فى مصر جاذبة للاستثمار

قال مهند طه خالد، رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة المصرية البريطانية، إن الإصلاحات التي تمت في مصر على مدار السنوات الماضية، وتلك التي تمت مؤخرًا، ساعدت في جذب عدد كبير من الشركات العاملة في مجال البنية التحتية البريطانية.

فرص الاستثمار المشتركة

جاء ذلك خلال اجتماع د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رئيس مجلس ادارة صندوق مصر السيادي، مع ممثلي 50 شركة من أكبر الشركات البريطانية في مجالات متنوعة، لبحث سبل التعاون ومناقشة فرص الاستثمار المشتركة، ضمن الزيارة التي نظمتها غرفة التجارة المصرية البريطانية بالشراكة مع وزارة الأعمال والتجارة بالمملكة المتحدة والسفارة البريطانية بالقاهرة ومنظمة تمويل الصادرات بالمملكة المتحدة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة المصرية البريطانية أنه عند تنظيم تلك الزيارة أبدى عدد كبير من الشركات في بريطانيا اهتمامه بالشراكة مع الحكومة ورجال الأعمال المصريين في مجال البنية التحتية، وتابع: "إننا متحمسون للغاية لتيسير هذه البعثة، والتي بدورها لن تعزز فقط التجارة والاستثمار بين البلدين، ولكنها ستساهم أيضًا في تحقيق أهداف البنية التحتية لمصر. هذا التعاون هو دليل على العلاقة القوية الفعالة مع المملكة المتحدة".

كما أشار مهند طه خالد إلى تعدد مجالات واختصاصات تلك الشركات، واهتمامها بعدد من القطاعات المصرية خاصة مع التطور الذي تشهده الدولة.

المشروعات الاستثمارية في مصر

وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة المصرية البريطانية أنه عقب الاجتماع أبدت الشركات رغبتها في إيجاد فرص مختلفة للتعاون مع مصر في عدد من المجالات، وفتح مجال مباشر مع صندوق مصر السيادي لزيادة فرص التعاون بين الطرفين.

وخلال الاجتماع قام الوفد البريطاني بطرح عدد كبير من التساؤلات حول المشروعات الاستثمارية في مصر، والتي أوضحتها وزيرة التخطيط خلال إجابتها عن تلك التساؤلات. وأفاد ممثلي الوفد بقدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع الصدمات المتعددة التي أثرت على كل دول العالم.

يشار إلى أن رحلة البعثة البريطانية تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية الثنائية واكتشاف فرص التعاون الجديدة بين مصر (سواء مع القطاع الحكومي أو الخاص) والمملكة المتحدة. حيث تضم رحلة البعثة عدة زيارات ميدانية وجولات إرشادية لأهم مشروعات البنية التحتية والمواقع الصناعية في مصر.

حضر الاجتماع السفير حازم خيرت، مستشار الوزيرة للتعاون الدولي، السفير هشام بدر، مساعد الوزير للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات، وائل زيادة، مساعد وزيرة التخطيط للشئون الاقتصادية والاستثمار، المستشار محمد أبا زيد، المستشار القانوني للوزيرة، أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، د. شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة.