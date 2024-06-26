كوبا أمريكا.. لاوتارو يقود الأرجنتين لربع النهائي.. وكندا تفوز على بيرو

خطف منتخب الأرجنتين فوزًا قاتلًا على نظيره تشيلي بهدف نظيف، الأربعاء، على ملعب ماتلايف في مدينة نيوجيرسي سيتي، ليضمن «حامل اللقب» التأهل إلى الأدوار الإقصائية عن المجموعة الأولى من بطولة كوبا أمريكا 2024 الجارية حاليًا في الولايات المتحدة.

ويتصدر المنتخب الأرجنتيني المجموعة برصيد 6 نقاط من انتصارين، فيما بقي المنتخب التشيلي بنقطة واحدة في المركز الثالث.

وتدين الأرجنتين بالفوز إلى لاوتارو مارتينيز الذي سجل هدف المباراة الوحيد قبل دقيقتين على نهاية الزمن الرسمي للمواجهة.

وتلاقي الأرجنتين المنتخب البيروفي الأحد المقبل، فيما تواجه تشيلي كندا في اليوم ذاته ضمن الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات.

وتمسك منتخب كندا بآماله في التأهل إلى الأدوار الإقصائية في كوبا أمريكا، إثر تحقيقه فوزًا تاريخيًا 1ـ0 على بيرو، الأربعاء، في الجولة الثانية بالمجموعة الأولى التي تضم أيضًا منتخبي الأرجنتين وتشيلي.

وتقمص جوناثان ديفيد دور البطولة في المباراة، التي جرت على ملعب تشيلدرن ميرسي بارك بمدينة كانساس سيتي، عقب تسجيله هدف منتخب كندا، الوافد الجديد للمسابقة، الوحيد في الدقيقة 74.

واستفاد المنتخب الكندي من النقص العددي في صفوف منتخب بيرو، الذي لعب بعشرة لاعبين عقب طرد ميجيل أراوخو في الدقيقة 59، ليصبح صاحب ثاني حالة طرد في النسخة الحالية للبطولة، بعد الإكوادوري إينير فالنسيا.

وحصل منتخب كندا، الذي حقق أول انتصار في تاريخه ببطولة كوبا أمريكا، على أول 3 نقاط في مسيرته بالمجموعة، ليصبح في المركز الثاني، بفارق المواجهة المباشرة أمام منتخب الأرجنتين «المتصدر»، المتساوي معه في الرصيد نفسه.