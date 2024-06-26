الأربعاء 26 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على كلية التمريض جامعة حلوان

طلاب
طلاب

تأسست كلية التمريض جامعة حلوان عام 2006، وبدأت الدراسة بها عام 2007، وهي حاصلة على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد

وتتمثل رؤية الكلية في الرياده في مجال التمريض محليا وإقليميا وعالميا والتميز والارتقاء في مجال التعليم والبحث العلمي والخدمة المجتمعية لتحقيق التنمية المستدامة.

حيث تدعم كليه التمريض انتاج واستثمار المعرفة نحو التنمية المستدامة والمبنية على الكفايات في مجال التمريض بتقديم برامج تعليمية مطوره تواكب معايير الجودة لإعداد خريج مؤهل علميا ومهنيا يفي بمتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي قادرا على إعداد بحوث علمية وميدانية متميزة تواكب التقدم العلمي في مجال التخصص بما يساهم في النهوض بالمجتمع ويدعم تنافسية الخريج مع الالتزام بأخلاقيات المهنة.

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وﺗﺘﻤﻴﺰ ﻛﻠﻴﻪ اﻟﺘﻤﺮﻳﺾ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﻠﻮان ﺑﺄﻧﻬﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺪم اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺼﺤﻲ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺣﻠﻮان، ﻛﻤﺎ  ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻰ اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﺘﻤﺮﻳﻀﻴﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻓﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت. وﻣﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ اﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ ﻟﻼﺧﺘﺒﺎرات واﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻬﺎدة اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺤﺎﺳﺐ اﻻﻟﻰ،  ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﻣﺠﻬﺰة ﺑﺄﺣﺪث الاﺟﻬﺰة اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻄﻼب وﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎراﺗﻬﻢ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.

وﺗﻤﻨﺢ اﻟﻜﻠﻴﺔ درﺟﺔ اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس ﻓﻰ ﻋﻠﻮم اﻟﺘﻤﺮﻳﺾ ﺑﻌﺪ دراﺳﺔ ﻣﺪﺗﻬﺎ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺳﻨﺔ ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ إﺟﺒﺎرﻳﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ ﺗﺤﺖ إﺷﺮاف أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺑﺎﻟﻜﻠﻴﺔ، وتمنح الكلية درجة البكالوريوس، ودرجة الدبلوم، بالإضافة إلى درجتي الماجستير والدكتوراه.

ويوجد بالكلية العديد من الاﻗﺴﺎم الاﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ وهى ﺗﻤﺮﻳﺾ ﺻﺤﺔ بالغين، إدارة اﻟﺘﻤﺮﻳﺾ، ﺗﻤﺮﻳﺾ ﺻﺤﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺗﻤﺮﻳﺾ اﻻﻃﻔﺎل، ﺗﻤﺮﻳﺾ النفسى والصحة العقلية، ﺗﻤﺮﻳﺾ ﺻﺤﺔ اﻻم وﺣﺪﻳﺜﻲ اﻟﻮﻻدة.

كما يوجد بالكلية عدد من البرامج وهم  البرنامج التخصصي، والبرنامج المكثف.

ويوجد ٤٦ برنامج للدراسات العليا " دبلومة وماجستير ودكتوراه ". 

وفي سياق يعد برنامج التصميم الداخلي الإيكولوجي هو برنامج خاص يختص بعلوم التصميم الداخلي وارتباطها بالبيئة.

وتتمثل رسالته في تخريج مصممين ذوي قدرات تنافسية قوية ومتخصصين في مجال التصميم الداخلي الايكولوجي قادرين على تطويع أفكارهم ومهاراتهم الفنية لخدمة المجتمع والإسهام في ارتقائه ويسعى البرنامج إلى تحقيق الريادة في مجال التصميم الداخلي الإيكولوجي محليا وعالميا.

كلية التمريض جامعة حلوان مجال التمريض والبحث العلمي التنمية المستدامة اخلاقيات المهنة

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