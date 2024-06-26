الأربعاء 26 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأرصاد: ارتفاع فى نسب الرطوبة والقاهرة تسجل 39

الطقس في مصر
الطقس في مصر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل  حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية على مستوى القاهرة الكبرى والمحافظات المختلفة، لافتة إلى أن اليوم، يشهد طقسًا شديد الحرارة رطبًا نهارًا على أغلب الأنحاء، حارًا رطبًا على السواحل الشمالية، مائلًا للحرارة رطبًا ليلًا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطبًا على السواحل الشمالية.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يشهد اليوم ارتفاعًا فى نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجات.

درجات الحرارة اليوم

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 27، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 23، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 22، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 26، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 28، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 30.

الأرصاد هيئة الأرصاد الجوية الطقس حالة الطقس

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