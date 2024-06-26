الأربعاء 26 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اليوم.. مجلس النواب يناقش تعديلات قانون المرافعات المدنية والتجارية

مجلس النواب
مجلس النواب

يواصل مجلس النواب، جلسته العامة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، وكذلك تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتب لجنة الشئون الإفريقية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 83 لسنة 2024 بشأن الموافقة على انضمام مصر إلى عضوية صندوق تنمية الصادرات في إفريقيا "FEDA".

كما تبحث الجلسة العامة اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، ومكتبي لجنتَي الشؤون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 50 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الثامن لاتفاقية الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول بين مصر والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

ويستعرض المجلس أيضًا تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب.

على صعيد آخر، أكد النائب أحمد الخشن، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، على أهمية التوجيهات الصادرة عن الرئيس السيسي للحكومة، بالعمل على إنهاء أزمة انقطاع الكهرباء فى أقرب وقت والعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من فترات انقطاع الكهرباء والتوزيع العادل لها.

وقال الخشن، في تصريح صحفي له، إن توجيهات السيسي جاءت في وقتها مع ظهور حالة استياء كبيرة في أعقاب زيادة فترات انقطاع الكهرباء خلال الساعات الماضية بالتزامن مع ارتفاع شديد في درجات الحرارة، قائلا: الرئيس يشعر بالأزمة ومطالب المصريين  وتوجيهاته ستدفع الحكومة لحلها في أقرب وقت.

ونوه عضو طاقة البرلمان، بتقديم رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اعتذاره للشعب المصري عن الأزمة وتأكيده العمل على حلها واستيراد المازوت اللازم لمحطات الكهرباء، ومناقشة مشكلة انقطاع الكهرباء وسبل تخفيض فترة تخفيف الأحمال، والتوصل إلى حلول جذرية للأزمة.

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