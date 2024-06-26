الأربعاء 26 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر تحصد 4 ميداليات ببطولة التشيك لتنس الطاولة البارالمبي

بطولة التشيك لتنس
بطولة التشيك لتنس الطاولة البارالمبي

كشف الكابتن محمود لاشين، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لتنس الطاولة، تفاصيل حصاد مصر 4 ميداليات في بطولة التشيك لتنس الطاولة البارالمبي، موجهًا الشكر والتقدير لأبطال البارالمبي في كل لحظة، وأن الاتحاد المصري يدعمهم بكل ما يحتاجونه. يأتي ذلك بتوجيه ودعم من وزارة الشباب والرياضة وكل المسؤولين.

وأضاف “لاشين”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية: “أبطال البارالمبي يبذلون مجهودا غير طبيعي أثناء التدريبات، ولا أحد لديه المقدرة أو المثابرة مثلهم، وبالتالي هم يستحقون أعلى الأوسمة والنياشين”.

وتابع: “سافرنا هذه البطولة ببعثة صغيرة تتكون من 8 لاعبين فقط، لأننا لدينا العديد من المونديالات في شهر 8، لذلك نعمل على إعداد وتجهيز اللاعبين المقرر مشاركتهم في الأولمبيات”، مشيرا إلى أن 3 لاعبين استطاعوا حصد 4 ميداليات، إذ إن الكابتن سماح عبدالعزيز حصدت ميداليتن، بينما كلا من الكابتن إسلام رضا والكابتن هاجر الدسوقي حصد ميدالية.

وحصلت اللاعبة سماح عبد العزيز على الميدالية الفضية في منافسات الزوجي المختلط فئة 14 مع لاعب المنتخب الألماني، فيما حصد الميداليات البرونزية إسلام رضا رسلان فئة 1، وسماح عبد العزيز فئة 7 سيدات، وهاجر السيد فئة 8 سيدات.

يرأس البعثة في التشيك المستشار عصام زيدان، فيما يتكون الجهاز الفني من: نصر أحمد ورامي جاسر مدربين، وتضم قائمة اللاعبين كلا من: إسلام رضا وإبراهيم حمدتو وأحمد المحص وهاجر السيد وسماح عبد العزيز وهناء حماد وفوزية الغمري ومنى شبراوي وعلا سلمان.

ووجهت البعثة المصرية في التشيك الشكر إلى اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، والاتحاد المصري لتنس الطاولة برئاسة المحاسب معتز عاشور ونائبه حسني فؤاد، على مجهوداتهم في الفترة الماضية والتي أسهمت بشكل واضح في تحقيق إنجازات ملموسة في البطولات الدولية.

وتولي اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، اهتمامًا كبيرًا لرياضات ذوي الإعاقة، بالتنسيق والتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والاتحادات الرياضية التي تضع في أجندتها النشاط البارالمبي.

وتستهدف اللجنة البارالمبية المصرية تأهيل أكبر عدد من اللاعبين في مختلف الرياضات وتحقيق أفضل الإنجازات خلال المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.

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