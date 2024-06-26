شديد الحرارة.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلًا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.



وعن الظواهر الجوية، تنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.



حالة البحر

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط، تكون معتدلة مع ارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين واتجاه الرياح شمالية غربية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة مع ارتفاع الموج من 1.75 متر إلى 2.25 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.





درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:



المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 39 27

العاصمة الإدارية 39 26

6 أكتوبر 39 26

بنها 38 25

دمنهور 36 23

وادي النطرون 37 25

كفرالشيخ 37 24

المنصورة 38 25

الزقازيق 38 25

شبين الكوم 38 25

طنطا 37 22

دمياط 33 25

بورسعيد 32 24

الإسماعيلية 40 26

السويس 39 25

العريش 32 23

رفح 32 22

رأس سدر 41 27

نخل 38 18

كاترين 36 17

الطور 40 27

طابا 38 26

شرم الشيخ 42 31

الإسكندرية 33 23

العلمين 32 23

مطروح 31 22

السلوم 33 22

سيوة 37 23

رأس غارب 40 30

الغردقة 42 31

سفاجا 42 31

مرسى علم 42 31

شلاتين 38 29

حلايب 37 30

أبورماد 40 29

رأس حدربة 39 28

الفيوم 39 26

بني سويف 39 26

المنيا 40 25

أسيوط 40 27

سوهاج 42 26

قنا 43 28

الأقصر 43 29

أسوان 44 30

الوادى الجديد 44 27

أبوسمبل 43 28

