الأربعاء 26 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فيلم "اللعب مع العيال" يتخطى حاجز الـ25 مليون جنيه في أسبوعين عرض

اللعب مع العيال
اللعب مع العيال

احتل فيلم اللعب مع العيال بطولة النجم محمد إمام المركز الثاني في شباك التذاكر المصري، وسط منافسة شرسة بين الأفلام التي تم طرحها بدور العرض السينمائي في موسم عيد الأضحي.

وحقق فيلم اللعب مع العيال إجمالى إيرادات ما يقرب من 25 مليونا و255 ألف جنيه خلال أسبوعين عرض فقط. 

قصة فيلم اللعب مع العيال 

وتدور أحداث فيلم اللعب مع العيال في إطار كوميدي حول مدرس التاريخ (علام)، الذي يُجسِّده محمد إمام، يُنقل إلى إحدى المدارس بمنطقة صحراوية، فيواجه العديد من العقبات التي لم تكن في الحسبان. 

ويُجسِّد الفنان محمد إمام خلال الفيلم، شخصية "علام"، وهو مدرس تاريخ تدفعه الظروف للانتقال للعمل مع البدو في الصحراء، ليواجه العديد من المفارقات الكوميدية، وجرى تصويره في 5 محافظات وهي القاهرة، مرسى مطروح، دمياط، جنوب سيناء، البحر الأحمر.

وصور الفيلم في أكثر من محافظة بناء على اختيار المخرج شريف عرفة، بهدف إضفاء شكل جمالي مختلف على العمل، واختيرت "مطروح، وسيناء، والبحر الأحمر، ودمياط، والقاهرة، والجيزة"، ويظهر كترويج للسياحة في هذه المحافظات بشكل غير مباشر، إذ يظهر أجمل الأماكن السياحية فيها، خاصة وأن العمل سيتم عرضه في عدد كبير من العواصم العربية والعالمية.

أبطال فيلم اللعب مع العيال 

فيلم "اللعب مع العيال" من بطولة محمد إمام، باسم سمرة، بيومي فؤاد، أسماء جلال، ويزو، حجاج عبدالعظيم، ومجموعة من الأطفال والمواهب الجديدة، من تأليف وإخراج شريف عرفة.

جدير بالذكر أن موسم عيد الأضحى السينمائى 2024 تتنافس خلاله 4 أفلام، هى: فيلم "ولاد رزق 3- القاضية"، وفيلم "اللعب مع العيال" بطولة محمد إمام وأسماء جلال وباسم سمرة وويزو، وفيلم "عصابة الماكس" بطولة أحمد فهمى، روبى، لبلبة، أوس أوس، محمد لطفى، حاتم صلاح، أحمد فهيم، وفيلم "أهل الكهف" بطولة خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، أحمد عيد. 

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