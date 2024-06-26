اقتراح برغبة لإنشاء محطات كهرباء صديقة للبيئة للتخلص من النفايات

تقدمت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب باقتراح برغبة لوزير الكهرباء ولجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب لإنشاء محطات كهرباء صديقة للبيئة للتخلص من النفايات والقمامة والمواد العضوية.

وأشارت متى فى بيان صحفى لها إلى أن إنشاء محطات كهرباء صديقة للبيئة ستعمل على حرق القمامة تحت ضغط وتسخين الرمال لدرجة حرارة عالية، مؤكدة أنه من الممكن استغلال الطاقة الناتجة عن هذه المحطات، بحيث تخصص للمصانع والشركات وأيضًا المجمعات السكنية القريبة من المصانع.

إنشاء محطات صديقة للبيئة

وأوضحت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن إنشاء محطات كهرباء صديقة للبيئة سيعمل على مساعدة الدولة فى التخلص من القمامة والمخلفات وبقايا المزروعات وخلافه وإنتاج طاقة تستغل في أماكن كثيرة وتوزع على المصانع والشركات وتضع حد لقطع التيار الكهربائي للتخفيف عن معاناة المواطنين.

وقالت إن هذا المقترح غير مكلف كثيرا وتم تجربته في بلدان كثيرة مثال إيطاليا والنمسا والمجر والإمارات والسعودية، مشيرة إلى أننا يجب علينا التفكير خارج الصندوق، وإنشاء محطات متعددة وليست مكلفة لكى تنهي لنا أزمة القمامة التي ليس لها حل حتى الآن سواء بالاستغلال أو بالقضاء عليها.

من جانبه أكد النائب أحمد الخشن، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أهمية التوجيهات الصادرة عن الرئيس السيسي للحكومة، بالعمل على إنهاء أزمة انقطاع الكهرباء فى أقرب وقت والعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من فترات انقطاع الكهرباء والتوزيع العادل لها.

وقال الخشن، في تصريح صحفي له اليوم، إن توجيهات السيسي جاءت في وقتها مع ظهور حالة استياء كبيرة في أعقاب زيادة فترات انقطاع الكهرباء خلال الساعات الماضية بالتزامن مع ارتفاع شديد في درجات الحرارة، قائلا: الرئيس يشعر بالأزمة ومطالب المصريين وتوجيهاته ستدفع الحكومة لحلها في أقرب وقت.

ونوه عضو طاقة البرلمان، بتقديم رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اعتذاره للشعب المصري عن الأزمة وتأكيده العمل على حلها واستيراد المازوت اللازم لمحطات الكهرباء، ومناقشة مشكلة انقطاع الكهرباء وسبل تخفيض فترة تخفيف الأحمال، والتوصل إلى حلول جذرية للأزمة.