برلمانية تُقدم مقترحًا لإنشاء محطات كهرباء صديقة للبيئة للتخلص من النفايات

تقدمت النائبة ايفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب باقتراح برغبة لوزير الكهرباء ولجنة الطاقة والبيئة بـمجلس النواب، لإنشاء محطات كهرباء صديقة للبيئة للتخلص من النفايات والقمامة والمواد العضوية.

وأشارت "متى"، فى بيان، اليوم الأربعاء، إلى أن إنشاء محطات كهرباء صديقة للبيئة ستعمل على حرق القمامة تحت ضغط وتسخين الرمال لدرجه حرارة عالية، لافتة إلى أنه من الممكن استغلال الطاقة الناتجة عن هذه المحطات، بحيث تخصص للمصانع والشركات وأيضًا المجمعات السكنية القريبة من المصانع.

التخلص من القمامة والمخلفات وبقايا المزروعات

وأوضحت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن إنشاء محطات كهرباء صديقة للبيئة سيعمل علي مساعدة الدولة فى التخلص من القمامة والمخلفات وبقايا المزروعات وخلافه وإنتاج طاقة تستغل في أماكن كثيرة وتوزع علي المصانع والشركات وتضع حد لقطع التيار الكهربائي للتخفيف عن معاناة المواطنين.

محطات متعددة

وقالت أن هذا المقترح غير مكلف كثيرا وتم تجربته في بلدان كثيرة مثال إيطاليا والنمسا والمجر والإمارات والسعودية، مشيرة إلى أننا يجب علينا التفكير خارج الصندوق، وإنشاء محطات متعددة وليست مكلفة لكى تنهي لنا أزمة القمامة التي ليس لها حل حتي الان سواء بالإستغلال أو بالقضاء عليها.

تجدر الاشارة إلى أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تخطط لتنفيذ أعمال تطوير وبرامج صيانة لمحطات إنتاج الكهرباء لتتمكن الدولة من تصديره للخارج والاستفادة منه لتوفير العملة الأجنبية للبلاد، بالإضافة إلى التوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة وإنشاء المحطة النووية بالضبعة، والتى سيكون لهم دور مهم فى خفض الاعتماد على الغاز الطبيعي وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون.



ومن المستهدف أن تنتج مصر سنويا كميات من الهيدروجين الأخضر تصل إلى مليون و500 ألف طن سنويا بحلول عام 2030؛ من خلال الاعتماد على 19 ألف ميجا وات من الطاقة المولدة من مشروعات الطاقة الشمسية والرياح.

ومن المخطط أن يتم إنتاج 5 ملايين و800 ألف طن سنويا بحلول 2040، بالاعتماد على ما يقرب من 72 ألف ميجا وات من الطاقات المتجددة، وسيكون متاح للتصدير 3 ملايين 800 ألف طن وهو ما يمثل 5% من سوق إنتاج الهيدروجين الأخضر عالميًا، لتصبح مصر بذلك الأعلى إنتاجًا للهيدروجين الأخضر بالعالم.