إصابة 4 في حادث تصادم توك توك وربع نقل بالدقهلية

شهدت مدينة طلخا شارع طريق بلقاس بجوار مشحمه الشرقاوي حادث تصادم توكتوك في ربع نقل، نتج عنه إصابة 4 أشخاص.

وتلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء محمد عز مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ من مركز شرطه طلخا بوقوع حادث تصادم وإصابة ٤ أشخاص.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث مركز شرطة طلخا لمكان الحادث وبالفحص تبين إصابة كلا من: محمد الحاج، ١٧ سنة بكسر بالساق الأيسر وجرح قطعي بالرأس ٥ سم وعمر أحمد، ٢٠ سنة بجرح قطعي بالرأس والساعد الأيسر ٥ سم ومحمود مهدي، ٢٢ سنة اشتباه كسر بالعمود الفقري، وباسم عبد الظاهر، ٥٢ سنة بكدمات بالجسم وتم الدفع بـ٣ سيارات إسعاف وتم نقل المصابين لمستشفى الطوارئ.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة.

إحالة ٣١٢ مخالفة تموينية بـ٩ مراكز بنطاق الدقهلية

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة أنواع السلع لتوفير الإحتياجات اليومية للمواطنين، مشيرا إلى تكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.

وأوضح محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وفي هذا الصدد قال محافظ الدقهلية إن الحملات التموينية التي تم تنفيذها على المخابز والاسواق والمحلات من خلال قطاع التموين وبمشاركة جهاز حماية المستهلك او من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن وبمشاركة مديرية الطب البيطري باشراف الدكتور السيد حسانين مدير مديرية الطب البيطري،والعميد خالد دويدار رئيس مباحث التموين،اسفرت عن تحرير ٣١٢ محضرا بالمخالفات بنطاق عدد ٩ مراكز شملت مراكز ومدن المنصورة وبلقاس والمنزلة وأجا ونبروه وميت غمر وتمي الامديد وشربين والمطرية ومنية النصر وبني عبيد والجمالية ودكرنس وطلخا

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشأن حملات التفتيش والرقابه التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات التجارية المتنوعة ومحلات الجزارة، وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشان حملات اللجان الخماسية بالمراكز.