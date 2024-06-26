الأربعاء 26 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

استكمال محاكمة موظفة بتهمة تشويه وجه طالبة بمنطقة فيصل

محكمة
محكمة

تنظر محكمة جنح العمرانية، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة موظفة شئون إدارية، بتهمة سكب مياه مغلية على وجه تلميذة، داخل مدرسة بمنطقة فيصل، ما أدى إلى إصابتها بحروق بالوجه والكتفين.

وأمرت النيابة العامة، في وقت سابق، بإحالة الموظفة إلى محكمة الجنح بتهمة الإصابة الخطأ، عقب إخلاء سبيلها بكفالة مالية قدرها 1000 جنيه.

وباستجواب المتهمة من قبل جهات التحقيق، قالت إنها لم تقصد إصابة المجني عليها، لافتة إلى أنها ألقت بالمياه الساخنة من شرفة الطابق الثاني بمبنى الشؤون الإدارية محل عملها، ولم تر التلميذة داخل الفناء، وفوجئت بإحداث ضجيج وحمل الصغيرة إلى المستشفى، فأنكرت ما نسب إليها من اتهام بإحداث إصابة الطالبة.

وقالت المجني عليها خلال التحقيقات، أنها بعدما انتهت من درس خصوصي بالمدرسة، وفي أثناء وقوفها مع زميلاتها لمراجعة مادة دراسية، نزلت عليها المياه الساخنة، لتصرخ من شدة الألم، ولم تدر بنفسها سوى بعد دخولها المستشفى.

محكمة جنح العمرانية محكمة الجنح منطقة فيصل مدرسة

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