رغم إلغاء تأشيرة الترانزيت.. انتشار إعلانات "عمرة ترانزيت" وهمية على وسائل التواصل

انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي إعلانات وهمية عن تنظيم برنامج عمرة من خلال تأشيرة ترانزيت، رغم إعلان المملكة العربية السعودية إلغاء تأشيرات الترانزيت والزيارة وتحذيرات وزارة السياحة والآثار بفرض عقوبات تصل إلى إغلاق الشركة تمامًا وغرامة مالية تبدأ بمليون جنيه.

وقامت بعض الشركات السياحية الوهمية بالإعلان عن إمكانية توفير تأشيرة ترانزيت أو زيارة قصيرة للمواطنيين إلى الأراضي المقدسة، معلنة عن تفاصيل برامجها وأسعارها عبر وسائل التواصل الاجتماعي في تحدي صريح لقرارات المملكة والدولة المصرية.

تفاصيل برنامج العمرة للتأشيرة الترانزيت



ورصدت "الدستور" بعض الإعلانات التي تم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، معلنيين أن الوكيل الافتراضي فقط هو من تم إيقافه، بينما الشركات السياحية الكبرى تعمل دون توقف وجاء نص الإعلان التالي.

ا لتأشيرات والزياره الشخصية تعمل لبعض الشركات السياحية

يمكنك إرسال تأشيرات b to c أو ترانزيت

التنفيذ خلال ساعة والدفع بعد الإصدارالتاشيرة

البرنامج يتضمن برنامج 4 ليالي يشمل التأشيرة

الطيران واجهة تالتة مؤكدة والإقامة والانتقالات من مطار جدة إلى مكة ومن مكة إلى مطار جدة

الطيران الذهاب: القاهره إلى جدة والعودة: جدة إلى القاهرة

البرنامج شامل الإقامة بالإضافة إلى وجود باص خاص بالفندق مجاني ٢٤ ساعة

الحجز بأسبقية الدفع والعدد محدود

تكلفة الفرد السكن رباعي 16000

وقال علاء العمري عضو عمومية الشركات السياحية، إن أي شركة مخالفة للقواعد والبرتوكولات الدولية لا بد أن يتم محاسبتها خاصة في الوقت الحالي، وبعد أن قامت تلك الشركات في إحداث أزمة بموسم الحج راح ضحيتها العديد من الأرواح.

وأكد "الغمري" أن القرارات السعودية الجديدة واضحة تضمنت إلغاء الزيارة الشخصية السنوية للسعودية لتصبح ثلاثة شهور فقط، وكذلك إلغاء الزيارة الشخصية الثلاثة شهور لتصبح شهرًا والزيارة السنوية للأقارب من الدرجة الأولى فقط، بالإضافة إلى إيقاف الترانزيت الخمسة أيام بالسعودية ويصبح الترانزيت حد أقصى 6 ساعات، وإيقاف تأشيرة الB2c عن مصر وباكستان تمامًا، واعتبرت المملكة تأشيرات الزيارة فقط للأشخاص اللذين يعملون بالمملكة للأقارب من الدرجة الأولى.

في حين كشفت مصادر خاصة لـ"الدستور" أن تلك الشركات تعمل دون التزام القوانين ولا يوجد حماية كافية للمواطن المصري مما يعرض حياته للخطر وهو خارج البلاد.



وأضافت المصادر أنه يجب على الدولة ممثلة في الوزرات المعنية ضرورة الوصول إلى تلك الشركات الوهمية التي تبيع الوهم للمواطنيين دون معرفة قواعد العمل والبرتوكولات الرسمية بين المملكة ومصر، مما تتسبب في تصدير أسوأ صورة عن الشركات السياحية المصرية .



وتابعت المصادر، أنه على الدولة ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة ضد تلك الشركات الوهمية التي تسيء لسمعة مصر ومحاسبتها بتهمة النصب والاحتيال على المواطنيين، وكذلك عمل لجان عمل إلكترونية لضبط تلك الشركات وتطبيق العقوبات المقررة عليها.



وكان قد كشف باسل السيسي عضو اللجنة الفنية للحج في تصريحات لـ"الدستور" حقيقة إيقاف الترانزيت الخمسة أيام وإيقاف تأشيرة الB2c عن مصر، مؤكدًا أن ذلك جعل مسار برامج العمرة للمصريين على الوضع الأصلي خاصة بعد أن أعلنت المملكة العربية السعودية إيقاف عدد من التأشيرات خلال الفترة المقبلة، لضمان سلامة وحماية الحجاج والمعتمرين.

وأشار إلى أن إيقاف الترانزيت الخمسة أيام وإيقاف تأشيرة الB2c عن مصر أدى إلى عودة مسار رحلات العمرة إلى وضعها الطبيعي، وذلك على خليفة ارتفاع عدد الوفيات في موسم الحج هذا العام

وأضاف باسل السيسي، أنه من المقرر قبل بدء موسم العمرة أن يتم عمل شراكة تجارية بين الشركات السياحية المصرية والشركات السعودية بناءً على عقد وكالة رسمي بين الطرفيين لتنظيم موسم العمرة المقبل، وأن يسمح للسماسرة بالدخول مرة إلى العمل ببرامج الحج والعمرة، وأن التعامل سيتم من خلال البوابة الإلكترونية للحج والعمرة مع الالتزام بإصدار الباركود لأي معتمر قبل الذهاب للمطار أو المنافذ المصرية لأداء العمرةً.