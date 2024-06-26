"المخدرات" تقود شخصًا للسجن 7 سنوات بقنا

قضت محكمة جنايات قنا برئاسة المستشار أحمد حسن غلاب وعضوية المستشارين تامر الأمير الطاهر وياسر عرفة عارف، وأمانة سر أحمد جمال، اليوم الأربعاء، بمعاقبة شخص بالسجن 7 سنوات لضبطه بحوزته "شابو" وأسلحة نارية، بقرية شنهور التابعة لمركز قوص.

تفاصيل القضية

تعود أحداث القضية إلى 7 فبراير من عام 2024 عندما وجهت جهات التحقيق للمتهم “ر.س.ف”، 39 عاما، تهمة حيازة كمية من "الشابو" المخدر بقصد الاتجار، وحيازة أسلحة نارية وطلقات، بقرية شنهور بمركز قوص حيث تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم، وتحريز المضبوطات.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لاستكمال التحقيقات، والتي قررت إحالة القضية برقم 997 لسنة 2024 كلي قنا إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.