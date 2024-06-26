الأربعاء 26 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حالة الطقس اليوم الأربعاء فى مصر.. توقعات درجات الحرارة خلال الأسبوع

الطقس
الطقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء، في مصر وتوقعات الأرصاد الأسبوعية لدرجات الحرارة، وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية في مصر، أن يسود اليوم طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، وطقس يكون مائل للحرارة رطب ليلًا بأغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على كافة السواحل الشمالية.

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حالة الطقس اليوم الأربعاء 26-6-2024 وبيان درجات الحرارة فى محافظات مصر

حالة الطقس اليوم الأربعاء

وأوضح بيان هيئة الأرصاد أن الطقس سيكون مائلا للحرارة خلال ساعات الليل على أغلب الأنحاء ومعتدل على السواحل الشمالية حيث سجلت محافظة القاهرة معدلات ارتفاع من 2 _ 3 درجات.

ومن المتوقع أن تشهد نسب الرطوبة مع زيادة الاحساس بحرارة الطقس بنحو من 2:3 درجة وذلك مع وجود حركة نشاط للرياح على كافة محافظات الجمهورية حيث يتميز فصل الصيف بارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة بسبب الكتل الهوائية الصحراوية الجافة.

حالة الطقس اليوم الأربعاء فى مصر.. توقعات درجات الحرارة خلال الأسبوع
حالة الطقس اليوم الأربعاء فى مصر.. توقعات درجات الحرارة خلال الأسبوع
حالة الطقس اليوم الأربعاء فى مصر.. توقعات درجات الحرارة خلال الأسبوع

حالة الطقس غدًا 

ويكون غدا الخميس الطقس شديد الحرارة نهارًا علي القاهرة الكبرى والوجة البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد وحار  رطب علي السواحل الشمالية وطقس مائل للحرارة ليلا  وفي الصباح الباكر  علي اغلب الانحاء ومعتدل  الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

  • القاهرة والوجه البحري العظمى 39 المحسوسة 42
  • السواحل الشمالية العظمى 33 المحسوسة 36
  • جنوب سيناء العظمى 42 المحسوسة 43
  • شمال الصعيد العظمى 40 المحسوسة 42
  • جنوب الصعيد العظمى 44 المحسوسة 45

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شديد الحرارة.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس اليوم

حالة الطقس اليوم الأربعاء 26-6-2024 وبيان درجات الحرارة فى محافظات مصر

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حالة الطقس فى القاهرة لمدة أسبوع

وتوقعت "الأرصاد"، أن يسود من الأربعاء 26 يونيو 2024 وحتى الخميس، طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلًا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

وأفادت "الهيئة"، المحافظات تشهد ارتفاع نسب الرطوبة؛ مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجة مئوية.

وقالت إن حالة الطقس تشهد نشاط رياح، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء، على فترات متقطعة.

حالة الطقس من الجمعة 28 يونيو وحتى الأحد 30 يونيو

أضافت "الأرصاد"، أن حالة الطقس من الجمعة 28 يونيو وحتى الأحد 30 يونيو، تشهد نشاط رياح، على أغلب الأنحاء، على فترات متقطعة.

حالة الطقس فى الإسكندرية لمدة أسبوع

تشهد محافظة الإسكندرية والسواحل الشمالية الغربية للبلاد، طقسا صيفيا مرتفع الحرارة على مدار اليوم، مع هدوء في حركة الرياح.

ووفقًا لهيئة الأرصاد الجوية، سجلت محافظة الإسكندرية، درجات حرارة بلغت العظمى 32 درجة مئوية، والصغرى 23 درجة، وبلغت درجات الحرارة المحسوسة 35 درجة، مع رياح معتدلة نسبيا بلغت سرعتها 28 كم/الساعة، وبلغت نسب الرطوبة 90%.

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