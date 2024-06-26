11 مصابًا في حادث انقلاب "ميكروباص" على طريق "نجع حمادي - قنا" الصحراوي

أصيب 11 شخصًا في حادث انقلاب سيارة "ميكروباص"، اليوم الأربعاء، على طريق "نجع حمادي - قنا" الصحراوي الغربي.

تفاصيل الحادث

تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مدير أمن قنا، إخطارًا من مرفق إسعاف قنا، برئاسة الدكتور محمد فؤاد، يُفيد بانقلاب سيارة ميكروباص بطريق نجع حمادي- قنا الصح الغربي، بالقرب من مدخل مدينة قنا.

وأسفر الحادث عن إصابة 11 أشخاص بشكل مبدأي، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وجاري نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

كان الأجهزة الأمنية أمن قنا، برئاسة اللواء أحمد البديوي مدير المباحث الجنائية، القبض على ولي أمر داخل لجنة مدرسة يوسف إسماعيل الثانوية المشتركة في الألومنيوم، مركز نجع حمادي، شمالي محافظة قنا.

البداية كانت عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي برئاسة العميد محمد حسني مأمور المركز، يُفيد بضبط مواطن داخل فناء لجنة امتحانات امتحانات ثانوية عامة في الألومنيوم.

وبعد الفحص تبين ضبط "م.م" داخل فناء مدرسة يوسف إسماعيل لجنة امتحانات ثانوية عامة، وقال بعد التحقيق معه، إنه استأذن من أحد أفراد الأمن لإدخال دواء السكر لابنة شقيقته خلال أدائها امتحان اللغة الأجنبية الثانية، وتم إخطار مديرية التربية والتعليم بالواقعة.