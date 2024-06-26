الأربعاء 26 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الحكم على المتهم بدهس "مهندس التجمع" اليوم الأربعاء

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

تصدر  محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، حكمها على سائق اللودر المتهم بدهس مهندس باستخدام جرافة اللودر داخل أحد مواقع الإنشاء، بمنطقة التجمع الخامس في القاهرة الجديدة.

وكانت جهات التحقيق قد أحالت سائق اللودر، المتهم بقتل مهندس التجمع باستخدام جرافة اللودر داخل أحد مواقع الإنشاء، بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، لمحكمة الجنايات بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

أقوال الشهود

وكشفت أقوال شهود الواقعة في التحقيقات عن أن المجني عليه يعمل مهندسًا بالموقع، بينما المتهم يعمل سائقًا به لرفع مخلفات أعمال البناء باستخدام لودرٍ يقوده، وأن المتهم لم يكن يخالط باقي العاملين بالموقع، ولا يوجد أي خلافاتٍ بينه وبين أحدٍ، ولم يسبق رؤية حوارٍ يجري بينه وبين المجني عليه سلفًا أو قبيل الواقعة، ولم تحدث أي مشادةٍ بينهما حينها، وقد تناهى لسمع العاملين بالموقع صراخ المجني عليه فأبصروه ملقًى أرضًا بجوار اللودر غارقًا في دمائه وقد فارق الحياة بعدما صدمه المتهم بجرافته عدة مراتٍ متتابعةٍ، فضبطوه وأبلغوا الشرطة.

محكمة جنايات القاهرة التجمع الخامس محاكمة سائق اللودر المتهم مهندس جرافة اللودر الجنايات

مواد متعلقة

انهيار المتهمتين بقتل طبيب التجمع داخل قفص الاتهام

تفاصيل شهادة عضو الرقابة الإدارية في "رشوة وزارة الري"

بدء محاكمة المتهمين بقتل طبيب التجمع الخامس

التحقيق في تشويه وجه سائق بسبب خلافات مع خطيبته بدار السلام

تغيب البلوجر أماني السورية عن حضور محاكمتها بالقاهرة الجديدة

تأجيل محاكمة المتهمين بخلية الجبهة لـ5 أغسطس

والد حبيبة الشماع: "مش هسيب حق بنتى لآخر يوم فى عمرى"

المشدد من 5 لـ15 سنة لمتهمين فى "رشوة مياه أسوان"

الأكثر قراءة

الكهرباء والبترول تعتذران: تخفيف الأحمال ساعة إضافية مستمر حتى نهاية الأسبوع

الثانوية العامة 2024.. إجابة امتحان الفرنساوى للصف الثالث الثانوى 2024

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصرى الأربعاء 26-6-2024 والعملات الأجنبية فى مصر

أخبار فاتتك|استهداف سفينة إسرائيلية فى بحر العرب وحلا شيحة تعود للسينما من جديد

تحرير 128 مخالفة تموينية متنوعة بالغربية خلال 24 ساعة

سعر الذهب اليوم الأربعاء 26-6-2024 فى مصر بالجنيه والدولار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ليلة الحرب الآتية على بيروت

إبراهيم داود

الوغرات الست

مدحت بشاى

الرئيس وتوجيهاته لمعالجة أزمة الكهرباء

ماجد حبته

مصانع SARAYA اليابانية

سيد الابنودى

شعاع النور فى ظلام أزمة الكهرباء

جلال حمام

انقطاع الكهرباء.. بين جهود الحكومة وغضب الشارع

محمد عبدالعزيز

أزمة الكهرباء: متابعة رئاسية.. اجتماعات وزارية.. ومقترحات شعبية

مدحت بشاى

الرئيس وتوجيهاته لمعالجة أزمة الكهرباء

صور

خروج طلاب الثانوية العامة من اللجان بعد أداء امتحان اللغة الثانية

لحظات فارقة.. أهالى طلاب الثانوية العامة بروض الفرج ينتظرون أبناءهم أمام اللجان

لحظات فارقة.. توافد طلاب الثانوية العامة على لجان الامتحانات

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ264 للعدوان.. قصف عشوائى لمنازل ومدارس تؤوى نازحين فى غزة

المجاعة تهدد بفناء غزة.. وتحذيرت من كارثة غير مسبوقة

لماذا الحرب مع حزب الله ستكون صعبة على إسرائيل؟