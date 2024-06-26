الحكم على المتهم بدهس "مهندس التجمع" اليوم الأربعاء

تصدر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، حكمها على سائق اللودر المتهم بدهس مهندس باستخدام جرافة اللودر داخل أحد مواقع الإنشاء، بمنطقة التجمع الخامس في القاهرة الجديدة.

وكانت جهات التحقيق قد أحالت سائق اللودر، المتهم بقتل مهندس التجمع باستخدام جرافة اللودر داخل أحد مواقع الإنشاء، بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، لمحكمة الجنايات بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

أقوال الشهود

وكشفت أقوال شهود الواقعة في التحقيقات عن أن المجني عليه يعمل مهندسًا بالموقع، بينما المتهم يعمل سائقًا به لرفع مخلفات أعمال البناء باستخدام لودرٍ يقوده، وأن المتهم لم يكن يخالط باقي العاملين بالموقع، ولا يوجد أي خلافاتٍ بينه وبين أحدٍ، ولم يسبق رؤية حوارٍ يجري بينه وبين المجني عليه سلفًا أو قبيل الواقعة، ولم تحدث أي مشادةٍ بينهما حينها، وقد تناهى لسمع العاملين بالموقع صراخ المجني عليه فأبصروه ملقًى أرضًا بجوار اللودر غارقًا في دمائه وقد فارق الحياة بعدما صدمه المتهم بجرافته عدة مراتٍ متتابعةٍ، فضبطوه وأبلغوا الشرطة.