ممر شرفي لنائب رئيس وحدة محلية ومدير غرفة العمليات لبلغوهما سن المعاش ببني سويف

رد الجميل...

نظم المحاسب نشأت معبد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا ببني سويف وعدد من العاملين، ممرًا شرفيًا لرد الجميل، لنائب رئيس الوحدة المحلية، ومدير غرفة العمليات لبلغوهما السن القانوني للتقاعد، وسط حالة من التأثر الشديد ظهرت عليهما أثناء تجاوزهما الممر.

واصطف رئيس المدينة وعدد من العاملين، في ممر شرفي أمام قاعة الاحتفال بالوحدة المحلية وسط تصفيق حار لتقديم الشكر لنائب رئيس الوحدة المحلية فايز حسين، وعدلي قطب مدير غرفة عمليات الوحدة المحلية، تقديرًا لما بذلوه من مجهود مع الجميع وخدمة المواطن فى الشارع على مدار سنوات عديدة حتى بلوغهما سن السن القانوني للتقاعد، مؤكدين أنهما مثال للعطاء، والإخلاص، والتفاني في العمل.

وعقب الممر الشرفي نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا، احتفالية بحضور رئيس المدينة والعاملين لتكريم فايز حسين نائب رئيس الوحدة المحلية، وعدلي قطب مدير غرفة عمليات الوحدة المحلية ومنحهما شهادة تقدير وهدايا تذكارية عرفانًا بما بذلوه من مجهود خلال فترة خدمتهما بالوحدة المحلية على مدار سنوات عديدة، وأن الحفل كان بمثابة كلمة شكر على عطائهما وتفانيهما في العمل طيلة فترة عملها، متمنيين لهما دوام الصحة والتوفيق في المرحلة القادمة، بحياة مقبلة مليئة بالحيوية والسعادة والصحة والعافية.

من جانبهما عبر نائب رئيس الوحدة المحلية، ومدير غرفة العمليات عن شعورهما بالفخر والسعادة بالممر الشرفي والاحتفالية التى نظمها رئيس الوحدة المحلية، وعدد من العاملين، وأنهما ممتنين وشاكرين تقديرهم لهما.

التكريم