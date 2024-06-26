الأربعاء 26 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رد الجميل...

ممر شرفي لنائب رئيس وحدة محلية ومدير غرفة العمليات لبلغوهما سن المعاش ببني سويف

التكريم
التكريم

نظم المحاسب نشأت معبد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا ببني سويف وعدد من العاملين، ممرًا شرفيًا لرد الجميل، لنائب رئيس الوحدة المحلية، ومدير غرفة العمليات لبلغوهما السن القانوني للتقاعد، وسط حالة من التأثر الشديد ظهرت عليهما أثناء تجاوزهما الممر.

 

واصطف رئيس المدينة وعدد من العاملين، في ممر شرفي أمام قاعة الاحتفال بالوحدة المحلية وسط تصفيق حار لتقديم الشكر لنائب رئيس الوحدة المحلية فايز حسين، وعدلي قطب مدير غرفة عمليات الوحدة المحلية، تقديرًا لما بذلوه من مجهود مع الجميع وخدمة المواطن فى الشارع على مدار سنوات عديدة حتى بلوغهما سن السن القانوني للتقاعد، مؤكدين أنهما مثال للعطاء، والإخلاص، والتفاني في العمل.

 

وعقب الممر الشرفي نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا، احتفالية بحضور رئيس المدينة والعاملين لتكريم فايز حسين نائب رئيس الوحدة المحلية، وعدلي قطب مدير غرفة عمليات الوحدة المحلية ومنحهما شهادة تقدير وهدايا تذكارية عرفانًا بما بذلوه من مجهود خلال فترة خدمتهما بالوحدة المحلية على مدار سنوات عديدة، وأن الحفل كان بمثابة كلمة شكر على عطائهما وتفانيهما في العمل طيلة فترة عملها، متمنيين لهما دوام الصحة والتوفيق في المرحلة القادمة، بحياة مقبلة مليئة بالحيوية والسعادة والصحة والعافية.

 

من جانبهما عبر نائب رئيس الوحدة المحلية، ومدير غرفة العمليات عن شعورهما بالفخر والسعادة بالممر الشرفي والاحتفالية التى نظمها رئيس الوحدة المحلية، وعدد من العاملين، وأنهما ممتنين وشاكرين تقديرهم لهما.

 

 

التكريم
التكريم
التكريم
التكريم
بني سويف سمسطا ممر شرفى تكريم نائب رئيس المدينة

مواد متعلقة

تسليم أجهزة تعويضية وسماعات طبية بقرى ونجوع بني سويف

تكريم قيادات جامعية ومنسق عام الوافدين بجامعة بني سويف

سكرتير عام بني سويف يناقش الاستجابة للشكاوى الواردة على منظومة الشكاوى الحكومية

8 مصابين في انقلاب سيارة "ميكروباص" ببني سويف

السيطرة على حريق نشب داخل 3 محلات بمركز الفشن فى بنى سويف

بحد أدنى 233.. محافظ بنى سويف يعتمد تنسيق القبول بالصف الأول الثانوى

سيدة تحصل على شهادة محو الأمية في سن الـ65 ببني سويف: كأنني مولودة من الأول (فيديو)

بالأسماء.. 5 مصابين في حادث تصادم ببني سويف

الأكثر قراءة

الكهرباء والبترول تعتذران: تخفيف الأحمال ساعة إضافية مستمر حتى نهاية الأسبوع

الثانوية العامة 2024.. إجابة امتحان الفرنساوى للصف الثالث الثانوى 2024

موعد بداية العام الهجرى الجديد 1446 فلكيًا

كولر يوافق على رحيل حارس الأهلى إلى بيراميدز

ممر شرفي لنائب رئيس وحدة محلية ومدير غرفة العمليات لبلغوهما سن المعاش ببني سويف

الحبس عامين لعامل شرع في قتل زميله بمنطقة 15 مايو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ليلة الحرب الآتية على بيروت

إبراهيم داود

الوغرات الست

مدحت بشاى

الرئيس وتوجيهاته لمعالجة أزمة الكهرباء

ماجد حبته

مصانع SARAYA اليابانية

سيد الابنودى

شعاع النور فى ظلام أزمة الكهرباء

جلال حمام

انقطاع الكهرباء.. بين جهود الحكومة وغضب الشارع

محمد عبدالعزيز

أزمة الكهرباء: متابعة رئاسية.. اجتماعات وزارية.. ومقترحات شعبية

مدحت بشاى

الرئيس وتوجيهاته لمعالجة أزمة الكهرباء

صور

خروج طلاب الثانوية العامة من اللجان بعد أداء امتحان اللغة الثانية

لحظات فارقة.. أهالى طلاب الثانوية العامة بروض الفرج ينتظرون أبناءهم أمام اللجان

لحظات فارقة.. توافد طلاب الثانوية العامة على لجان الامتحانات

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ264 للعدوان.. قصف عشوائى لمنازل ومدارس تؤوى نازحين فى غزة

المجاعة تهدد بفناء غزة.. وتحذيرت من كارثة غير مسبوقة

لماذا الحرب مع حزب الله ستكون صعبة على إسرائيل؟