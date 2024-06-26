الأربعاء 26 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"ولاد رزق 3- القاضية" يقترب من تحقيق 176 مليون جنيه خلال أسبوعين عرض

ولاد رزق 3
ولاد رزق 3

حقق فيلم  ولاد رزق 3 القاضية، من بطولة النجم أحمد عز، إجمالى إيرادات قدرت بـ175 مليونًا و686 ألف جنيه خلال أسبوعين من طرحه بدور العرض السينمائية في مصر.

 

واستطاع الفيلم أن يحتل المرتبة الأولى بين الأفلام المعروضة بفارق كبير جدًا خلال أسبوعين فقط من طرحه بدور العرض، ليتربع على عرش إيرادات موسم عيد الأضحى.

 

وكشف النجم أحمد عز، خلال تصريحات صحفية، عن سر خلطة نجاح ولاد رزق بصفة خاصة وأعماله السينمائية بصفة عامة، قائلًا إن البطولة الجماعية هي السر.. وأضاف: "طول عمري بعملها من أيام ملاكي إسكندرية عمري ما عملت فيلم لوحدي والفن لعبة جماعية، وكل أفلامي فيها نجوم مش أنا بس النجم وإنك تكون ناجح وسط مجموعة ناجحة أمتع بكتير من إنك تكون لوحدك". 

قصة فيلم ولاد رزق 3 

وتدور أحداث فيلم "ولاد رزق 3" حول سرقة أبطال العمل شيئًا ثمينًا من تايسون فيوري، الأمر الذي سوف يقلب حياتهم رأسًا على عقب، حيث يتسبب في دخولهم العديد من الصراعات التي ستدور في إطار من الأكشن والدراما. 

أبطال ولاد رزق


يشارك في بطولة فيلم ولاد رزق 3 القاضية، كل من عمرو يوسف، آسر ياسين، سيد رجب، كريم قاسم، محمد ممدوح، نسرين أمين، علي صبحي، أسماء جلال، وعدد من ضيوف الشرف، منهم كريم عبدالعزيز، وأحمد فهمي، وفيدرا، ورزان مغربي، من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان. 

وحقق الجزءان الأول والثانى من فيلم "ولاد رزق" نجاحًا كبيرًا على المستوى الجماهيري وشباك التذاكر، حيث حقق الجزء الأول عام 2015 إيرادات بلغت 24 مليون جنيه، فيما حصد الجزء الثاني عام 2019 إيرادات وصلت إلى 101 مليون جنيه، ليكون في المرتبة الرابعة ضمن قائمة أكثر الأفلام تحقيقًا للإيرادات في السينما المصرية بعد "بيت الروبي" 130 مليون جنيه، و"كيرة والجن" 120 مليونًا، و"الفيل الأزرق 2" 104 ملايين جنيه. 

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