علامات مبكرة تؤكد إصابة طفلك بورم في المخ

تعد أورام المخ من أكثر الأمراض شيوعًا وانتشارًا حول العالم، فمن الضروري اكتشاف العلامات التحذيرية لدى الأطفال دون أي تأخير والبدء في التدخل الطبي الفوري.

ووفقا لموقع "Hindustan times"، هناك علامات مبكرة تؤكد إصابه طفلك بورم في المخ. ومن الحقائق المعروفة أن أورام المخ ترتبط بارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض والوفيات لدى الأشخاص من جميع الفئات العمرية بما في ذلك الأطفال.

وسيساعد التشخيص والعلاج في الوقت المناسب، الأطفال على تحسين نوعية حياتهم، ويجب على الوالدين الانتباه إلى هذه العلامات والأعراض حتى يتمكنوا من طلب المزيد من الرعاية الطبية وإنقاذ حياة الطفل.

علامات مبكرة تؤكد إصابه طفلك بورم في المخ

* الغثيان والقيء: في حين أن هذه الأعراض يمكن أن تحاكي الأمراض الشائعة مثل الأنفلونزا، فإن استمرارها، خاصة عندما تكون مصحوبة بالصداع، قد يشير إلى زيادة الضغط داخل الجمجمة المرتبط بورم في المخ.

* الصداع المستمر: غالبًا ما يعاني الأطفال المصابون بأورام المخ من الصداع المزمن، خاصة إذا تفاقم في الصباح الصداع المستمر والمتفاقم يجب أن يستدعي العناية الطبية الفورية.

* صعوبات في النطق والرؤية والسمع: اعتمادًا على موقع الورم، قد يعاني الأطفال من إعاقات حسية مختلفة، مثل فقدان الرؤية أو السمع، بالإضافة إلى صعوبات في النطق ويجب على الآباء استشارة الطبيب على الفور إذا لاحظوا أيًا من هذه الأعراض.

* مشاكل في التوازن: يمكن للأورام القريبة من جذع الدماغ أن تعطل آلية توازن الجسم، مما يؤدي إلى صعوبات في التنسيق وعدم التوازن لدى الأطفال المصابين.

* التغيرات السلوكية: أي تغييرات ملحوظة في سلوك الطفل، بما في ذلك تقلبات المزاج، والانسحاب من الأنشطة، والتهيج أو العدوان، ينبغي معالجتها وتقييمها على الفور من قبل أخصائي الرعاية الصحية.

* النوبات: يمكن لأورام الدماغ، وخاصة تلك الموجودة على سطح الدماغ، أن تؤدي إلى حدوث نوبات لدى الأطفال المصابين. والتقييم السليم ضروري لتحديد السبب الكامن وراء النوبات وبدء العلاج المناسب.