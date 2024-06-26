الأربعاء 26 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أخبار فاتتك|استهداف سفينة إسرائيلية فى بحر العرب وحلا شيحة تعود للسينما من جديد

أخبار فاتتك
أخبار فاتتك

شهدت الساعات الماضية تداول العديد من الأخبار الفنية والرياضية والسياسية، تستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

عاجل.. الحوثيون يعلنون استهداف "سفينة إسرائيلية" فى بحر العرب

أعلنت جماعة الحوثي عن استهداف "سفينة إسرائيلية" في بحر العرب.

وقالت الجماعة اليمنية، في بيان، إنها استهدفت سفينة "MSC SARAH V" الإسرائيلية، مشيرة إلى أن "الإصابة كانت دقيقة ومباشرة".

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حلا شيحة لـ"الدستور": أعود للسينما من جديد بعد غياب 3 سنوات

تستعد الفنانة حلا شيحة للعودة إلى السينما من جديد بعد غياب 3 سنوات منذ آخر أعمالها السينمائية في فيلم "مش أنا" التي شاركت فيه مع تامر حسني.

وقالت حلا، لـ"الدستور"، إنها انتهت الفترة الماضية من قراءة أكثر من سيناريو لفيلم سينمائي كانت تفاضل بينهما، من أجل العودة للجمهور بفيلم جديد ومختلف عن الأعمال التي قدمتها للجمهور من قبل.

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سعر الفراخ البيضاء والكتاكيت والبيض فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 26-6-2024

تحديثات سعر الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن تهم الملايين من ربات البيوت، لذلك زاد البحث عنها عبر موقع جوجل العالمي، حيث ترغب ربات البيوت في وضع قائمة مشتريات تكفي احتياجات معيشتهم خلال الشهر من البروتين الداجني، والذي يعد وجبة رئيسية على السفرة المصرية سواء في الإفطار.

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جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 26-6-2024 فى يورو وكوبا أمريكا والقنوات الناقلة

جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 26-6-2024 والقنوات الناقلة لها من أكثر الكلمات البحثية التي تتصدر قائمة جوجل لرغبة الملايين من المواطنين حول العالم في متابعة الدوريات العالمية والمحلية خلال الموسم 2023/ 2024، والتي يتنافس فيها أفضل لاعبي رياضة كرة القدم.

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رحاب الجمل: الجمهور ينتظرنى دائمًا فى "أدوار الشر" فقط (فيديو)

تحدثت الفنانة رحاب الجمل عن تفاصيل شخصيتها الدرامية التي قدمتها في موسم دراما رمضان 2024، مشيرة إلى شخصية "جملات" في مسلسل "بيت الرفاعي" لأمير كرارة، التي ظهرت فيه بشخصية طيبة على عكس العادة، مؤكدة أن المشاهدين كانوا يعتقدون أنها ستقدم شخصية شريرة تسبب خرابًا في أحداث المسلسل.

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الحوثيون حلا شيحه سعر الفراخ رحاب الجمل بورصة الدواجن

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