الأربعاء 26 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

موعد عرض مسلسل أم الدنيا الحلقات الجديدة على منصة "watch it"

مسلسل ام الدنيا
مسلسل ام الدنيا

تتيح منصة watch it غدا الخميس الحلقات الجديدة من المسلسل الوثائقي ام الدنيا من بطولة النجمة سوسن بدر، وتعرض منصة watch it الحلقة السابعة والثامنة من مسلسل “ام الدنيا” في تمام الساعة العاشرة صباحا. 

مسلسل أم الدنيا

ودخل المسلسل الوثائقي أم الدنيا الجزء الثاني، والذي يأتي تحت عنوان "إحنا مين" قائمة الأعلى مشاهدة عبر منصة "watch it" حيث احتل المركز الثالث بين الأعمال المعروضة.

وتعرض منصة "watch it" الحلقات الجديدة من مسلسل أم الدنيا يوم الخميس المقبل، وهي الحلقتين السابعة والثامنة من العمل الذي حقق نجاحًا كبيرًا بين الجمهور منذ انطلاق عرضه. 

موعد عرض حلقات مسلسل أم الدنيا لسوسن بدر 

الجزء الثاني من مسلسل الدراما الوثائقية أم الدنيا ألف حكاية وحكاية، يُعرض  ببث حلقتين كل خميس 10 صباحًا حصريًا على WATCH IT. 

ويرصد مسلسل أم الدنيا تاريخ مصر الفرعوني والإسلامي والقبطي، ويأتي الموسم الثاني تحت شعار "إحنا مين؟"، حيث تسرد السلسلة الوثائقية الدرامية تاريخ الحضارات التي مرَّت بها الدولة المصرية، من بداية التاريخ حتى وقتنا الحالي، ويتطرق للحديث عن العديد من الموضوعات التاريخية وفترات الحكم المختلفة التي مرَّت بها مصر، مثل الفترة الرومانية المسيحية وبدايات الفترة الإسلامية إلى العصر الفاطمي.

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تفاصيل الجزء الثانى من العمل الوثائقى أم الدنيا 

ويتناول "أم الدنيا 2" قصة دخول العائلة المقدسة إلى مصر، ويرصد أهم الأماكن التي زارها السيد المسيح خلال مدة تعدت الثلاث سنوات في بداية حياته على الأرض مع العائلة المقدسة عندما هربوا إلى مصر من بطش الملك هيرودس، إلى جانب ملخص لحياة السيد المسيح، ودخول المسيحية لمصر عن طريق القديس مار مرقس الرسول وتأسيس كنيسة الإسكندرية ومدرسة الإسكندرية اللاهوتية.

ويتناول العمل لمحات من تاريخ المسيحية في مصر، وفترة الاضطهاد الروماني خلال فترتي حكم الإمبراطوريين ديكيوس ودقلديانو، والتي شهدت عصر الاستشهاد المسيحي، ثم انطلاق فكرة الرهبنة المسيحية التي بدأت من أرض مصر وانطلقت إلى العالم، وآبائها الكبار القديسين أنطونيوس وباخوميوس ومقاريوس، والمسلسل بطولة الفنانة القديرة سوسن بدر، ومن تأليف وإخراج محمود رشاد.

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