الأربعاء 26 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إطلاق كوريا الشمالية لـ"بالونات القاذورات" يُغلق مدارج مطار سول

أعلن متحدث باسم مطار إنتشون الدولي بكوريا الجنوبية، أن عمليا الإقلاع والهبوط بالمطار تعطلت لمدة ثلاث ساعات تقريبا اليوم الأربعاء، بسبب بالونات مليئة بالقاذورات أطلقتها كوريا الشمالية.

وأوضح المتحدث باسم مطار إنتشون الدولي، أن أحد البالونات هبطت على المدرج بالقرب من صالة الركاب رقم 2، وتم إغلاق مدارج الطائرات الثلاثة في إنتشون مؤقتا يوم الأربعاء، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

وقال إنه تم رصد عدة بالونات داخل وحول حدود المطار، مضيفًا أن هذه ليست المرة الأولى التي تتعطل فيها العمليات في المطار الذي يقع على بعد حوالي 40 كيلومترًا من الحدود الكورية الشمالية؛ بسبب البالونات القريبة.

وقالت شركة مطار إنتشون الدولي، إن تعطل الرحلات الجوية المحلية والدولية حدث بين الساعة 1.46 صباحا و4.44 صباحا يوم الأربعاء، وأعيد فتح مدارج الطائرات منذ ذلك الحين.

 

وعادة ما يكون حجم الرحلة في ذلك الوقت من اليوم منخفضًا. وأظهر موقع FlightRadar24 أنه تم تحويل ثماني رحلات شحن وركاب قادمة إلى مطاري تشونغجو أو جيجو في كوريا الجنوبية خلال تلك الفترة، وتم تحويل سفينة شحن واحدة تابعة لشركة China Cargo  من شنجهاي إلى يانتاي الصين. وتأخرت عدة عمليات هبوط أخرى، وتأخرت عمليات المغادرة لعدة ساعات.

وتطلق بيونج يانج بالونات تحمل القاذورات إلى كوريا الجنوبية منذ أواخر مايو، ردا على حملة دعائية يقوم بها المنشقون الكوريون الشماليون والناشطون في الجنوب الذين يرسلون بانتظام بالونات تحمل الغذاء والدواء والمال ومنشورات تنتقد قادة كوريا الشمالية.

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"حروب بالونات القاذورات" بين الكوريتين تتصاعد.. ما الجديد؟

100 بالون مليئة بالنفايات سقطت داخل سول وجيونج جي بين يومي الثلاثاء والأربعاء

وقالت كوريا الجنوبية إن من بين العناصر التي حملتها البالونات الكورية الشمالية، مقالات مطبوعة عليها شخصيات هالو كيتي، وملابس سيئة الاستخدام، وتربة تحتوي على "آثار فضلات بشرية وطفيليات".

قال الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الأربعاء، إن نحو 100 بالون سقط على الأرض بين يومي الثلاثاء والأربعاء، معظمها في العاصمة سول وإقليم جيونج جي المحيط بها، كان معظمهم يحملون قصاصات من الورق فقط.

مطار إنتشون الدولي كوريا الجنوبية كوريا الشمالية بالونات القاذورات سول إقليم جيونج جي

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