الأربعاء 26 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ندى موسى تنضم لأسرة مسلسل "تيتا زوزو"

كواليس مسلسل تيتا
كواليس مسلسل تيتا زوزو

تعاقدت الفنانة ندى موسى على المشاركة في بطولة مسلسل "تيتا زوزو" للنجمة إسعاد يونس، والمقرر عرضه في موسم الأوف سيزون. 

وبدأت ندى موسى صباح اليوم، تصوير أول مشاهدها بالعمل الذي استكمل أبطاله تصويره منذ أيام عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى. 

وتلعب ندى موسى، خلال أحداث المسلسل، دور زوجة لأحد أبناء إسعاد يونس ضمن أحداث العمل ويحدث بينهم العديد من المفارقات الكوميدية. 

واستأنفت النجمة الكبيرة إسعاد يونس وطاقم عمل مسلسلها الجديد "تيتا زوزو" منذ يومين. 

شخصية إسعاد يونس في تيتا زوزو 

وتقدم إسعاد يونس شخصية وكيل وزارة ولديها ابنان متزوجان ولديها أحفاد، حيث تمر عائلتها بعدة مشاكل وأزمات تضطرها إلى حل تلك القضايا لإنقاذ عائلتها.

أبطال مسلسل تيتا زوزو

ومسلسل تيتا زوزو مكون من 30 حلقة، ومن بطولة إسعاد يونس، مصطفى غريب، إيناس كامل، محمد كيلاني، حمزة العيلي، نور محمود، ندى موسى، محمود البزاوي، مجدى بدر، وإيمان يوسف، وعدد من الأطفال، والعمل من تأليف محمد عبدالعزيز وإخراج شيرين عادل، تدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت، ومقرر عرضه فى الأوف سيزون على قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية.

آخر أعمال ندى موسى 

يذكر أن آخر أعمال ندى موسى فى الدراما حكاية ألفريدو المأخوذة عن كتاب 55 مشكلة حب، للدكتور مصطفى محمود وإنتاج أحمد عبدالعاطى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، من تأليف عمرو محمود ياسين وورشته، حيث شارك بتأليف وكتابة الحلقات سارة مصباح وإخراج عصام نصار، وبطولة إلهام شاهين، أحمد فهمي، ندى موسي، أمير شاهين، فتوح أحمد، روان الغابة، ياسمين بن داود، محمد السويسي، أحمد فريد، عابد عنان، إنجي كيوان، ومحسن صبرى، وعدد آخر من الفنانين. 

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