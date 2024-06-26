الأربعاء 26 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

3 شهداء و12 مصابًا جراء قصف الاحتلال منزلًا فى بيت لاهيا

شهداء
شهداء

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، باستشهاد ثلاثة فلسطينيين على الأقل، وإصابة 12 آخرين بينهم أطفال ونساء، خلال الساعات الأولي من فجر اليوم الأربعاء، جراء غارة للاحتلال استهدفت منزلًا في بيت لاهيا، كما تم نسف عدة منازل بمدينتي غزة ورفح.

وأشارت "القاهرة الإخبارية" أيضًا إلى أن قوات الاحتلال نفذت في ذات التوقيت نسف العديد من منازل المواطنين في المناطق الجنوبية الغربية لمدينة غزة، وفي حي الزيتون وفي مدينة رفح، كما شهدت مناطق الحي السعودي ووسط وغرب مدينة رفح، وشمال شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة، قصفًا مدفعيًا إسرائيليًا عنيفًا، بينما شنت طائرات الاحتلال غارة على مخيم النصيرات وسط القطاع.

بيت لاهيا خان يونس غزة رفح الفلسطينية

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