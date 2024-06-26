اليوم الـ264 للعدوان.. قصف عشوائى لمنازل ومدارس تؤوى نازحين فى غزة

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي في اليوم 264 للعدوان على قطاع غزة، قصفه العشوائي لسكان القطاع الفلسطيني من الجو والبر والبحر، في ظل وضع كارثي وقاسٍ، مع استمرار رحلة النزوح في ظل العدوان البري على رفح، وتوقف معظم المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل، إما بسبب القصف أو نفاد الوقود.

قصف منازل ومدارس تؤوى نازحين وسط وجنوب غزة

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي واصلت خلال الساعات الماضية حرب الإبادة الجماعية والمجازر المروعة، حيث قصفت العديد من منازل المواطنين ومدارس تابعة للأونروا مأهولة بالنازحين وسط وجنوب القطاع، ما تسبب في استشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين معظمهم من الأطفال والنساء.

37658 شهيدًا وأكثر من 10 آلاف مفقود حصيلة العدوان

وأفادت وزارة الصحة في غزة بأن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 32 شهيدًا و139 إصابة خلال 24 ساعة الماضية، لترتفع أعداد الضحايا منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي إلى 37658 شهيدًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء و86237 مصابًا، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، وسط منع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.

فيما أعلن الدفاع المدني في القطاع أنّ هناك أكثر من 10 آلاف مفقود إثر الحرب المجرمة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من ثمانية أشهر لا يزالون موجودين تحت الأنقاض، وأنّ الاحتلال استهدف متعمدًا 5 مقار للنازحين خلال أقل من 48 ساعة، مؤكدًا أنّه يتعمّد استهداف طواقم الدفاع المدني أثناء عملهم.

أبرز التطورات فى غزة خلال 24 ساعة