الأربعاء 26 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اليوم الـ264 للعدوان.. قصف عشوائى لمنازل ومدارس تؤوى نازحين فى غزة

شهداء
شهداء

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي في اليوم 264 للعدوان على قطاع غزة، قصفه العشوائي لسكان القطاع الفلسطيني من الجو والبر والبحر، في ظل وضع كارثي وقاسٍ، مع استمرار رحلة النزوح في ظل العدوان البري على رفح، وتوقف معظم المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل، إما بسبب القصف أو نفاد الوقود.

قصف منازل ومدارس تؤوى نازحين وسط وجنوب غزة

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي واصلت خلال الساعات الماضية حرب الإبادة الجماعية والمجازر المروعة، حيث قصفت العديد من منازل المواطنين ومدارس تابعة للأونروا مأهولة بالنازحين وسط وجنوب القطاع، ما تسبب في استشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين معظمهم من الأطفال والنساء.

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أونروا: 10 أطفال يفقدون ساقًا أو ساقين يوميًا فى قطاع غزة

37658 شهيدًا وأكثر من 10 آلاف مفقود حصيلة العدوان

وأفادت وزارة الصحة في غزة بأن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 32 شهيدًا و139 إصابة خلال 24 ساعة الماضية، لترتفع أعداد الضحايا منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي إلى 37658 شهيدًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء و86237 مصابًا، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، وسط منع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.

فيما أعلن الدفاع المدني في القطاع أنّ هناك أكثر من 10 آلاف مفقود إثر الحرب المجرمة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من ثمانية أشهر لا يزالون موجودين تحت الأنقاض، وأنّ الاحتلال استهدف متعمدًا 5 مقار للنازحين خلال أقل من 48 ساعة، مؤكدًا أنّه يتعمّد استهداف طواقم الدفاع المدني أثناء عملهم.

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عاجل.. 3 شهداء و12 جريحا فى قصف للاحتلال على عدة منازل بمدينتى غزة ورفح

أبرز التطورات فى غزة خلال 24 ساعة

  • شن ثلاث غارات على مدرستي إيواء تابعتين لأونروا في مخيم الشاطئ وحي الدرج والشجاعية بمدينة غزة.
  • شن غارات جوية وقصف مدفعي عنيف على مناطق متفرقة من مدينة رفح جنوب القطاع.
  • انتشال 5 شهداء بينهم 3 أطفال وامرأة، إثر قصف منزل يؤوي نازحين في مخيم المغازي وسط القطاع.
  • شن قصف مدفعي عنيف على مخيم البريج وسط قطاع غزة.
  • اندلاع اشتباكات عنيفة بين المقاومة وقوات الاحتلال في حي تل السلطان غربي رفح.
  • انتشال 10 شهداء و8 إصابات من منزل عائلة أبوعواد الذي تم استهدفته في مشروع بيت لاهيا شمال القطاع، وما زال البحث جاريًا عن شهداء ومفقودين.
  • شن قصف مدفعي عنيف على الحي السعودي وتل السلطان غربي رفح.
  • نسف عدة منازل في حي الزيتون جنوبي شرقي مدينة غزة وفي مدينة رفح جنوبي القطاع.
  • شن قصف مدفعي على شمال شرق خان يونس جنوبي القطاع.
  • استشهاد 8 مواطنين على الأقل جراء غارة استهدفت تجمع مواطنين في دوار بني سهيلا في خان يونس جنوبي القطاع.
  • شن غارة جوية على أرض زراعية غرب مخيم النصيرات وسط القطاع.
قوات الاحتلال غزة مجازر غارات جوية قصف مدفعى

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