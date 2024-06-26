الأربعاء 26 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إعلام عبرى: استطلاعات ميدانية تكشف حالة القلق لدى جنود الاحتياط من استمرار القتال

جنود الاحتلال
جنود الاحتلال

قال موقع واللا الإسرائيلي إن هناك استطلاعات ميدانية تؤكد أن الجنود ينتقدون حالة عدم اليقين بشأن استمرار خدمتهم وتحملهم الأعباء، بجانب استطلاعات آخرى تكشف حالة قلق لدى جنود الاحتياط من استمرارهم في القتال بقطاع غزة.

وأكد، موقع واللا، حسب تصريحات النشرة الصباحية على فضائية الغد الإخبارية، أن الجنرال المتقاعد "موطي باروخ" سيعمل على تشكيل الفرقة وقد يتمكن من تجنيد 40 ألف مقاتل، وذلك لأن جيش الاحتلال يعاني جراء نقص الجنود ويسعى لتشكيل فرقة جديدة لتنفيذ مهام مختلفة.

وأوضح أن الفرقة الجديدة التي سيشكلها الجيش تضم جنودا ومجندات بلغوا سن الإعفاء ومتطوعين وحريديم، وسيكون المجندون من المقاتلين والمقاتلات الذين بلغوا سن الإعفاء والمتطوعين، بما في ذلك اليهود المتشددين. وفقًا لـ ACA، فإن إمكانات الأشخاص المدمجين فيها تبلغ حوالي 40.000.

وقد يؤدي إنشاء الفرقة إلى تصحيح الظلم في جيش الاحتلال، حيث كان هناك عدد لا بأس به من الجنود الذين لم يبلغوا سن الإعفاء في العقد الماضي، تم إطلاق سراحه، ويمكن أن يسهم في المهام الدفاعية والعسكرية.

وعلى خلفية عدم وجود مقاتلين للقيام بمهام أمنية متنوعة، بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي في الترويج لإنشاء فرقة جديدة تسمى الفرقة 96 "فرقة داود"، تتكون من مقاتلين ومقاتلات بلغوا سن الإعفاء ومتطوعين بما في ذلك الأرثوذكسية المتطرفة.

وسيقوم مركز التجنيد التابع للفرقة الجديدة بتجنيد مقاتلين وقادة وضباط من التشكيل القتالي من ألوية المشاة والوحدات الخاصة والهندسة والأجهزة الأمنية المقابلة، والذين تلقوا تدريبًا على الرماية 07 وما فوق.

ووفقا لمسئولين في الجيش الاحتلال، في أعقاب التغييرات التنظيمية التي أجريت في هيئة الأركان العامة في السنوات العشر الأخيرة، تم إطلاق سراح عدد غير قليل من مجموعات الجنود على الرغم من أنهم لم يبلغوا سن الإعفاء، ويمكن أن يسهم ذلك بشكل كبير في المهام الدفاعية والأمنية المستمرة على الحدود وفي الجيش الإسرائيلي، وفي مراحل لاحقة أيضًا في مهام معقدة في سياق الحرب في عدة ساحات.

قطاع غزة الجنود الاحتلال

مواد متعلقة

مدبولى: تخصيص مليار و180 مليون دولار لمواجهة أزمة انقطاع الكهرباء خلال الصيف

بث مباشر.. مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء حول خطة الحكومة لمواجهة أزمة الكهرباء

شؤون القدس الإسرائيلي: حكم المحكمة العليا بوجوب تجنيد المدارس الدينية سيؤدي حتما إلى دولتين

مؤسس "ويكليكس": سأبقي في أستراليا خلال الوقت الحالي والسنوات الماضية كانت صعبة للغاية

موجات استهداف جنونية وقصف وحشى.. ساعات ليلية قاسية على قطاع غزة

الصحة العالمية: أكثر من مليون شخص فى رفح الفلسطينية اضطروا للنزوح مرة أخرى

حماس تحمّل إدارة بايدن المسئولية الكاملة عن استمرار حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطينى فى غزة

"هرتزوج": سنخصص الأسابيع المقبلة لإيجاد حل لتهدئة الأوضاع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية

الأكثر قراءة

الكهرباء والبترول تعتذران: تخفيف الأحمال ساعة إضافية مستمر حتى نهاية الأسبوع

الثانوية العامة 2024.. إجابة امتحان الفرنساوى للصف الثالث الثانوى 2024

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصرى الأربعاء 26-6-2024 والعملات الأجنبية فى مصر

سعر الذهب اليوم الأربعاء 26-6-2024 فى مصر بالجنيه والدولار

عاجل.. القاهرة الإخبارية: اندلاع مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال شمال القدس المحتلة

فتح باب القيد بنقابة المحامين بضوابط ورسوم  جديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ليلة الحرب الآتية على بيروت

إبراهيم داود

الوغرات الست

مدحت بشاى

الرئيس وتوجيهاته لمعالجة أزمة الكهرباء

ماجد حبته

مصانع SARAYA اليابانية

سيد الابنودى

شعاع النور فى ظلام أزمة الكهرباء

جلال حمام

انقطاع الكهرباء.. بين جهود الحكومة وغضب الشارع

محمد عبدالعزيز

أزمة الكهرباء: متابعة رئاسية.. اجتماعات وزارية.. ومقترحات شعبية

مدحت بشاى

الرئيس وتوجيهاته لمعالجة أزمة الكهرباء

صور

خروج طلاب الثانوية العامة من اللجان بعد أداء امتحان اللغة الثانية

لحظات فارقة.. أهالى طلاب الثانوية العامة بروض الفرج ينتظرون أبناءهم أمام اللجان

لحظات فارقة.. توافد طلاب الثانوية العامة على لجان الامتحانات

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ264 للعدوان.. قصف عشوائى لمنازل ومدارس تؤوى نازحين فى غزة

المجاعة تهدد بفناء غزة.. وتحذيرت من كارثة غير مسبوقة

لماذا الحرب مع حزب الله ستكون صعبة على إسرائيل؟