تحرير 128 مخالفة تموينية متنوعة بالغربية خلال 24 ساعة

تلقت مباحث التموين بمحافظة الغربية إخطارًا من ضباط وأفراد الإدارة يفيد بتحرير 128 مخالفة تموينية متنوعة خلال الـ24 ساعة الماضية، تمت هذه الحملات الرقابية وسط المحافظة، وذلك في إطار تعزيز الرقابة على الأسواق والحد من التجاوزات التموينية، بما في ذلك مصادرة السلع المغشوشة والفاسدة.

قاد الحملات العميد عمرو الطوخي، مدير مباحث التموين بالغربية، وتم تحرير المخالفات المتنوعة التي تضمنت البيع بأسعار أعلى من التسعيرة المحددة، وعدم الإعلان عن الأسعار، وضبط سلع غير معروفة المصدر ومغشوشة ومنتهية الصلاحية، وتلاعبًا في الأوزان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب المخالفات، وتمت إحالة القضايا إلى النيابات المختصة.

كما تم أيضًا التحفظ على المضبوطات وسحب عينات منها لإجراء التحاليل اللازمة، للتأكد من صلاحيتها والتحقق من مدى امتثالها للمعايير والمواصفات الصحية، وتحرير محاضر بحق أصحاب المضبوطات، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حتى صدور قرار من النيابة المختصة بشأن تلك المضبوطات.

وضبطت مديرية التموين ثلاثة آلاف وسبعمائة وخمسين كيس ملح طعام بإجمالى وزن ألف وخمسمائة كيلوجرام معبأة داخل مصنع بير سلم غير مرخص والملح مجهول المصدر ومشتبه في عدم مطابقته المواصفات القياسية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى ووضع على الأكياس علامات تجارية مقلده وغير مسجلة بغرض الغش التجارى والتدليس، إضافة لعدد ستة محاضر عدم إعلان عن الأسعار لمحلات تجارية ومخابز سياحية.

وضبطت مديرية الطب البيطري، بالاشتراك مع التموين، ١٥٠كيلو لحم مفروم اشتباه صلاحية من ثلاجة لحوم بمدينة زفتى، ١٠.٥ كيلو دواجن وقطع دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى بمحل دواجن بمدينة زفتى.

وحررت مديرية الصحة بالغربية ٨ محاضر مخالفة القرار ٩٦عدم وجود اشتراطات صحية عدد ٧ محاضر مخالفة القرار ٩٧ عدم وجود شهادة صحية محضر بيع مثلجات بدون ترخيص مخالفة القانون ٢٥٧ لسنة ٦٧.

وأعدمت هيئة سلامة الغذاء كيلو كبدة ١.٥ ك فراخ، ٥ كيلو دهون، ١١ قطعة شوكولاتة، علبة فروتي، ٩ علب زبادي فواكه غير صالحة للاستهلاك الآدمى. وتحرير ٩ محاضر نقص اشتراطات سلامة غذاء.

مخالفة تموينية

مخالفة تموينية

مخالفة تموينية

مخالفة تموينية