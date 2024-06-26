حرس الحدود يواجه سبورتنج فى مباراة تحديد الصاعد الثالث للدورى الممتاز

يتحدد اليوم الفريق الثالث الصاعد للدوري الممتاز مع بتروجت وغزل المحلة عندما يلتقي فريقا سبورتنج وحرس الحدود في الخامسة والنصف عصرا بملعب حرس الحدود بالإسكندرية بالجولة الأخيرة في دورة الترقي للدوري الممتاز وفي نفس التوقيت تقام مباراة هامشية بين الترسانة ومنتخب السويس بملعب حسن الشاذلي في ميت عقبة.

وانحصر الصراع على بطاقة التأهل للدوري الممتاز بين حرس الحدود ورصيده عشر نقاط وسبورتنج 8 نقاط بينما يملك منتخب السويس خمس نقاط والترسانة برصيد أربع نقاط.

فرصتان للحدود وواحدة لسبورتنج

ويملك حرس الحدود فرصتين للتأهل للدوري الممتاز ويكفيه الفوز أو التعادل بأى نتيجة أما سبورتنج فلا بديل أمامه سوى الفوز والوصول للنقطة 11 وتوقف رصيد حرس الحدود عند عشر نقاط.

المباراة تمثل صراعا بين خبرة لاعبي حرس الحدود خاصة الذين شاركوا من قبل في الدوري الممتاز أمثال مؤمن عوض وإبراهيم القاضي وخالد سامي وأحمد شديد قناوي وحامد الجابري ومصطفى جمال وأحمد فتحي فيليكس ومحمود أبوجودة وجلال الشرقاوي وممدوح محمود وطموح لاعبي سبورتنج في الصعود لدوري الأضواء لأول مرة في تاريخ النادي.

وخاض حرس الحدود خمس مباريات في دورة الترقي حقق خلالها ثلاثة انتصارات على الترسانة 3-2 و2-1 وعلى منتخب السويس بهدف دون رد وتعادل مع سبورتنج بدون أهداف وخسر أمام منتخب السويس صفر – 1 وسجل ستة أهداف ودخل مرماه أربعة أهداف.

في المقابل حقق سبورتنج انتصارين في دورة الترقي على منتخب السويس والترسانة بنتيجة واحدة 1- صفر وتعادل مرتين مع حرس الحدود بدون أهداف ومع منتخب السويس 2-2 وخسر مباراة واحدة أمام الترسانة بثلاثة أهداف نظيفة وسجل أربعة أهداف ودخل مرماه خمسة أهداف.

حرس الحدود فاز في الجولة الماضية على الترسانة

صراع خارج الخطوط بين مكي وفاروق

حرس الحدود بقيادة محمد مكي المدير الفني لن يلعب للتعادل لأنها مغامرة غير مأمونة العواقب وسيلعب للفوز ضمن خطة واقعية تهدف لتأمين الجانب الدفاعي أولا واستغلال القدرات الهجومية لمحمود أبوجودة وممدوح محمود في اختراق دفاع سبورتنج.

في المقابل ورغم أن سبورتنج لا بديل أمامه سوى الفوز الا أنه لن يندفع للهجوم في بداية المباراة وسيعتمد مدربه أحمد فاروق على طريقة لعب متوازنة تهدف لعدم اهتزاز شباك أيمن رجب حارس الفريق وخطف هدف يكفي للحصول على بطاقة التأهل للدوري الممتاز.

يدير المباراة محمد عادل ويساعده أحمد توفيق طلب وهاني عبد الفتاح ومعهم نادر قمر الدولة حكما رابعا.