الأربعاء 26 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رفع 161 حالة إشغال متنوعة من شوارع المحلة الكبري

مرافق الغربية
مرافق الغربية

نفذ قسم المرافق بـمركز ومدينة المحلة الكبري، بالتعاون مع قسم المرافق بمديرية أمن الغربية، بقيادة العميد عبدالقادر خليل، مأمور قسم مرافق الغربية، حملة شاملة على الشوارع والميادين في المدينة، تحت إشراف الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

يأتي ذلك في محاولة للقضاء على جميع المظاهر السلبية في المحافظة لإعادة الوجه الحضارى إليها، وأكد المحافظ، على رؤساء المدن والأحياء بضرورة التواجد الدائم بالشارع وتكثيف الحملات اليومية المفاجئة للقضاء على كل المظاهر السلبية بالشوارع.

وجاءت هذه الحملة بالتعاون والتنسيق مع مركز ومدينة المحلة الكبري، وذلك في مبادرة لتحسين المظهر العام، وتوفير بيئة نظيفة ومريحة وآمنة للمواطنين، ومنع استغلال المحلات والباعة الجائلين لإجازة عيد الأضحى.

واستهدفت الحملات عدة شوارع رئيسية وفرعية في مدينة المحلة، خاصة شارعي البحر وشكري القوتلي الرئيسيين، حيث تم رفع 161 حالة إشغال متنوعة، تضمنت الإشغالات المرفوعة إزالة الإشغالات من الأرصفة المخصصة للمشاة، والتصدي للعربات اليدوية الخشبية التي يستخدمها الباعة الجائلون، وإزالة فرش الملابس والحواجز الخرسانية التي تعوق حركة المرور، وكذلك إزالة الحواجز الحديدية التي تعوق حركة المرور على الطرق، وتم تخزين المضبوطات في مخزن مجلس المدينة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مع التنبيه عليهم بعدم العودة للقيام بنفس الممارسات مرة أخرى.

وعلى الصعيد ذاته، قدم المحافظ الشكر لفرق العمل المشاركة في الحملات التفتيشية واكد على استمرار وتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق ومنافذ البيع والمطاعم ومحلات الجزارة والمخابز والسلاسل التجارية والهايبر ماركت ومخابز العيش السياحي والمطاعم التي تقدم المأكولات الشعبية مثل ساندوتشات الفول والطعمية للوقوف على مدى صلاحية المنتجات الغذائية المعروضة وتوافر الاشتراطات الصحية والبيئية؛ حرصًا على سلامة وصحة المواطنين مع عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأهابت محافظة الغربية بالمواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفات تخص السلع الغذائية او الخبز السياحي من حيث الجودة والصلاحية والمبالغة في الأسعار او عدم الإعلان عنها في المخابز والمطاعم، مطاعم المأكولات الشعبية،والهايبر ماركت ومحلات الجزارة والاسماك، أو عن محاولات التجار لاحتكار السلع أو الإبلاغ عن المخازن التي يتم تخزين السلع فيها لفترات طويلة بهدف تعطيش الأسواق، وذلك من خلال "مبادرة الغربية بتتغير بيكم" على خدمة الواتس آب على الأرقام (٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٦ و٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٧ و٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٤) أو عبر غرفة عمليات المحافظة ٠٤٠٣٣٤١٢٣٣.

المحلة الكبري بمديرية أمن الغربية حملة شاملة على الشوارع والميادين محاولة للقضاء على جميع المظاهر السلبية إعادة الوجه الحضاري التواجد الدائم بالشارع تكثيف الحملات اليومية

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