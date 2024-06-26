تحرير 28 محضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية بالغربية

رصدت حملات من مديرية التموين بالغربية، مخابز مخالفة وتحرير 28 محضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية، يتلاعبون في مواصفات وأوزان الخبز المدعم والسياحى والبيع بأزيد من التسعيرة للخبز السياحي، على مستوى مراكز ومدن المحافظة، خلال 24 ساعة.

تضمنت فعاليات الحملة التي أشرف عليها المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، التفتيش على المخابز البلدية والسياحية فى مراكز ومدن المحافظة، وحررت 28 محضرًا لمخابز ارتكبت مخالفات التلاعب في الموازين، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم حمل شهادات صحية للعاملين، وعدم الإعلان عن الأسعار المقررة مؤخرا من قبل الحكومة بالنسبة للمخابز السياحية والبيع بأزيد من التسعيرة وأُحيلوا إلى النيابة.

وكان الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، قد شدد على ضرورة استمرار الحملات التموينية لردع المخالفين، وتطبيق القانون بصرامة لضمان الحفاظ على صحة المواطنين، وعدم تلاعب التجار بالأسعار، والحفاظ على الدعم الذى تقدمه الدولة للمواطنين، خاصة فى ظل الدعم الكبير الذى تقدمه الدولة لدعم منظومة الخبز.

وفي الإطار ذاته، أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن الحملة المكبرة على الأسواق ومنافذ البيع والمطاعم ومحلات الجزارة والمخابز والسلاسل التجارية والهايبر ماركت ومخابز العيش السياحي والمطاعم التي تقدم المأكولات الشعبية مثل ساندوتشات الفول والطعمية وجميع المنشآت الغذائية بمركز ومدينة زفتى والتي قامت بها اللجنة العليا للرقابة على الأسواق والمشكلة بقرار المحافظ، بقيادة اللواء محمد العناني رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ ومدراء مديريات الصحة التموين ومباحث التموين، الطب البيطري، سلامة الغذاءً، تمكنت من ضبط ١٦٦٠،٥ طن ونصف ملح ١٥٠ كيلو لحوم مفرومه و١٠،٥ كيلو دواجن غير صالحة للاستهلاك الادمي وحررت ٤٠ محضر بأسواق ومحال شهيرة بمركز ومدينة زفتى.

كما قامت باعدام كيلو كبدة، ١.٥ ك فراخ ، ٥ كيلو دهون، ١١ قطعة شوكولاته، علبة فروتي، ٩ علب زبادي فواكه غير صالحة للاستهلاك الادمى.

حيث قامت مديرية التموين بضبط ثلاثة آلاف وسبعمائة وخمسين كيس ملح طعام بجمالى وزن ألف وخمسمائة كيلو جرام معبأة داخل مصنع بير سلم غير مرخص والملح مجهول المصدر ومشتبه في عدم مطابقته للمواصفات القياسية وغير صالحة للاستهلاك الادمى ووضع على الاكياس علامات تجارية مقلده وغير مسجلة بغرض الغش التجارى والتدليس اضافه لعدد سته محاضر عدم إعلان عن الاسعار لمحلات تجارية ومخابز سياحيه