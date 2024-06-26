رفع 350 طنًا من القمامة والمخلفات من شوارع مركز ومدينة زفتى بالغربية

أعلنت رئاسة مركز ومدينة زفتى، أن عمال النظافة ومعدات الحملة الميكانيكية، نجحوا في رفع كمية كبيرة من القمامة من الشوارع الرئيسية والطرق الرئيسة والفرعية، بلغت نحو 350 طنًا، كما تم تمهيد وتسوية الطرق الفرعية بين بعض القرى، وذلك خلال حملة قادها رئيس المدينة ونوابه.

وأكد رئيس مركز ومدينة زفتى، استمرار تنفيذ حملات رفع القمامة والمخلفات بشكل منتظم وفقًا للخطط الموضوعة، وأن رئاسة مركز ومدينة زفتى ستعمل على توفير المعدات اللازمة وتدريب العمال على أحدث التقنيات في هذا المجال، بهدف تحقيق بيئة نظيفة وصحية للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة في المحافظة.

فيما أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والقضاء على مقالب القمامة العشوائية بالمراكز والقرى، والعمل على تقديم خدمات أفضل للمواطنين في كل القطاعات خاصة قطاع النظافة لإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة وإظهار الشكل الجمالي للقرى والمراكز.

واكد محافظ الغربية، أهمية استمرار حملات النظافة ورفع التراكمات والمخلفات في المحافظة بهدف تحسين البيئة ورفع مستوى النظافة وتوفير بيئة صحية للمواطنين.

وواصل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية عقد الاجتماعات لمتابعة استعدادات المحافظة لرصف الشوارع خلال الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد ومقترحات الشوارع المزمع رصفها بـ١٢ مركزًا ومدينة.

وعقد محافظ الغربية اجتماعًا مع رؤساء السنطة وزفتى وسمنود؛ لمتابعة استعدادات المحافظة لرصف الشوارع خلال الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد ومناقشة الشوارع الرئيسية والطرق المحورية المقترح رصفها، وذلك ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة الطرق وتوسعتها والارتقاء بمستوى البنية التحتية لقطاع الطرق، تنفيذًا لخطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وتيسيرًا لحركة المركبات والمواطنين خلال تنقلاتهم.

وخلال الاجتماع وجَّه المحافظ رؤساء مراكز السنطة وزفتى وسمنود بالبدء في إجراءات إعداد المقايسات الهندسية للشوارع المستهدفة لمراجعتها من الإدارة الهندسية بالمحافظة تمهيدًا للبدء في أعمال الرصف.

واستعرض المحافظ خلال الاجتماع المقترحات المقدمة لرصف الشوارع الرئيسية والطرق المحورية المزمع تنفيذها، مؤكدًا على أن اختيار الشوارع التي سيتم رصفها، تكون طبقًا لأولويات محددة على رأسها (الكثافة السكانية، واحتياجات السكان، والربط بين طرق أساسية ومحورية).

وأكد محافظ الغربية، أن المحافظة مستمرة في دراسة وتفقد الطرق الرئيسية بالمدن وربطها ببعضها البعض، إلى جانب إنشاء طرق جديدة، من أجل توفير محاور مرورية جديدة تسهم في تحقيق السيولة المرورية داخل المدن.