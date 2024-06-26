الأربعاء 26 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التصريح بدفن جثة ربة منزل لقيت مصرعها طعنا علي يد زوجها ببولاق الدكرور

جثة - صورة أرشيفية
جثة - صورة أرشيفية

صرحت نيابة بولاق الدكرور الجزئية بدفن جثة ربة منزل لقت مصرعها طعنا بالسكين علي يد زوجها عقب ورود تقرير الصفة التشريحية للمجني عليها 

 

تمكن ضباط مباحث بولاق الدكرور في الجيزة من القبض على المتهم بقتل زوجته طعنا بسلاح أبيض بسبب الخلافات الزوجية بينهما.

 

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحيل المتهم إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق، عقب إقرار المتهم بارتكاب الواقعة.

 

كان رئيس مباحث بولاق الدكرور قد تلقى بلاغا يفيد مقتل ربة منزل نتيجة الاعتداء عليها بسلاح أبيض في بولاق الدكرور.

 

على الفور تم تشكيل فريق بحث وتوصلت تحرياته إلى  أن زوج المجني عليها وراء ارتكاب الجريمة، نتيجة خلافات أسرية بينهما.

 

وعقب إصدار إذن من النيابة العامة نجح رجال المباحث في ضبط المتهم، وضبط السلاح المستخدم في الحادث، وبمواجهته اعترف بصحة الاتهام المنسوب إليه.

نيابة بولاق الدكرور الجزئية بدفن جثة ربة منزل طعنا بالسكين علي يد زوجها تقرير الصفة التشريحية مباحث بولاق الدكرور

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