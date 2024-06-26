الأربعاء 26 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

متحدث التعليم: رصدنا جروبات غش إلكترونية.. ونحذر من التعامل معها

حالة غش
حالة غش

قال شادى زلطة، المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم، "إننا فى اليوم الرابع لامتحانات الثانوية العامة، واليوم تم أداء مادة اللغة الأجنبية الثانية"، لافتا إلى أن الوزارة قامت بسلسلة من الإجراءات برصد عدد كبير من جروبات الغش الإلكترونى.

وأضاف شادى زلطة، خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن الوزارة حذرت مرارا وتكرارا من هذه الجروبات التى تقوم بجمع الأموال والنصب والاحتيال على الراغبين فى الانضمام إليها من الطلاب أو أولياء الأمور، وأصدرت عددًا من الإجراءات للتوعية فى هذا الأمر.

وتابع: "شددنا على عدم دخول الأجهزة الإلكترونية، حيث تم ضبط 5 حالات غش، وكل حالة يتم ضبطتها يتم الإعلان عنها عن الفور، ويتم عمل محضر بالواقعة واتخاذ كل الإجراءات القانونية وتصل العقوبة من حرمانه من المادة وتصل لحرمانه من المواد كلها".

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