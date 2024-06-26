الأربعاء 26 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رحاب الجمل: الجمهور ينتظرنى دائما فى "أدوار الشر" فقط (فيديو)

الفنانة رحاب الجمل
الفنانة رحاب الجمل

تحدثت الفنانة رحاب الجمل، عن تفاصيل شخصيتها الدرامية التي قدمتها في موسم دراما رمضان 2024، مشيرة إلى شخصية "جملات" في مسلسل "بيت الرفاعي" لأمير كرارة، التي ظهرت فيه بشخصية طيبة على عكس العادة، ومؤكدة أن المشاهدين كانوا يعتقدون أنها ستقدم شخصية شريرة تسبب خرابا في أحداث المسلسل.

 

وأضافت الجمل، خلال حديثها في برنامج "It's Show Time"، المذاع عبر قناة الحياة، أن هذه النوعية من الشخصيات التمثيلية جديدة بالنسبة لها، كونها كانت تمزج بين سمات القوة والحنان في نفس الوقت، الأمر الذي دفعها لأداء الشخصية بأفضل ممكن لديها.

it s show time قناة الحياة الفنانة رحاب الجمل بيت الرفاعي أمير كرارة رحاب الجمل

الأكثر قراءة

عاجل.. القاهرة الإخبارية: اندلاع مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال شمال القدس المحتلة

الكهرباء والبترول تعتذران: تخفيف الأحمال ساعة إضافية مستمر حتى نهاية الأسبوع

عاجل.. القاهرة الإخبارية: قوات الاحتلال تقتحم مدينة الخليل وقرية زعترة شرق بيت لحم

عاجل.. بمسيّرات انقضاضية على مقر ‏لوائي.."حزب الله" ينفذ 5 عمليات ضد إسرائيل

الثانوية العامة 2024.. إجابة امتحان الفرنساوى للصف الثالث الثانوى 2024

كاتب سودانى للدستور: مايحدث فى جبل موتا تكرار لسيناريوهات سابقة بالمدن السودانية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ليلة الحرب الآتية على بيروت

إبراهيم داود

الوغرات الست

مدحت بشاى

الرئيس وتوجيهاته لمعالجة أزمة الكهرباء

ماجد حبته

مصانع SARAYA اليابانية

سيد الابنودى

شعاع النور فى ظلام أزمة الكهرباء

جلال حمام

انقطاع الكهرباء.. بين جهود الحكومة وغضب الشارع

محمد عبدالعزيز

أزمة الكهرباء: متابعة رئاسية.. اجتماعات وزارية.. ومقترحات شعبية

مدحت بشاى

الرئيس وتوجيهاته لمعالجة أزمة الكهرباء

صور

خروج طلاب الثانوية العامة من اللجان بعد أداء امتحان اللغة الثانية

لحظات فارقة.. أهالى طلاب الثانوية العامة بروض الفرج ينتظرون أبناءهم أمام اللجان

لحظات فارقة.. توافد طلاب الثانوية العامة على لجان الامتحانات

محطة تل أبيب

المزيد

المجاعة تهدد بفناء غزة.. وتحذيرت من كارثة غير مسبوقة

لماذا الحرب مع حزب الله ستكون صعبة على إسرائيل؟

إسرائيل تستهدف منزلًا لعائلة إسماعيل هنية بمخيم الشاطئ بقطاع غزة مجددا