رحاب الجمل: الجمهور ينتظرنى دائما فى "أدوار الشر" فقط (فيديو)

تحدثت الفنانة رحاب الجمل، عن تفاصيل شخصيتها الدرامية التي قدمتها في موسم دراما رمضان 2024، مشيرة إلى شخصية "جملات" في مسلسل "بيت الرفاعي" لأمير كرارة، التي ظهرت فيه بشخصية طيبة على عكس العادة، ومؤكدة أن المشاهدين كانوا يعتقدون أنها ستقدم شخصية شريرة تسبب خرابا في أحداث المسلسل.

وأضافت الجمل، خلال حديثها في برنامج "It's Show Time"، المذاع عبر قناة الحياة، أن هذه النوعية من الشخصيات التمثيلية جديدة بالنسبة لها، كونها كانت تمزج بين سمات القوة والحنان في نفس الوقت، الأمر الذي دفعها لأداء الشخصية بأفضل ممكن لديها.