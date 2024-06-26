الأربعاء 26 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عاجل.. 3 شهداء و12 جريحا فى قصف للاحتلال على عدة منازل بمدينتى غزة ورفح

شهداء غزة
شهداء غزة

استشهد ثلاثة مواطنين على الأقل وأصيب 12 آخرين، بعد منتصف الليلة، جراء غارة للاحتلال استهدفت منزلا في بيت لاهيا، بينما تم نسف عدة منازل بمدينتي غزة ورفح.

 

وقال مراسل وكالة وفا الفلسطينية، إن 3 شهداء قضوا، و12 آخرين على الأقل أصيبوا بجروح، بينهم أطفال ونساء، جراء قصف الاحتلال لمنزل في بيت لاهيا.

 

في غضون ذلك، نسفت قوات الاحتلال العديد من منازل المواطنين في المناطق الجنوبية الغربية لمدينة غزة، وفي حي الزيتون وفي مدينة رفح.

 

وشهدت مناطق الحي السعودي ووسط وغرب مدينة رفح، وشمال شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة، قصف مدفعي اسرائيلي عنيف، بينما شنت طائرات الاحتلال غارة على مخيم النصيرات وسط القطاع.

 

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة، بحسب مصادر طبية، إلى 37.658 شهيدا، و86.237 مصابا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء،، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

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