الأربعاء 26 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ارتفاع كبير فى عدد ضحايا حريق مصنع البطاريات بكوريا الجنوبية

حريق مصنع
حريق مصنع

ارتفعت حصيلة ضحايا الحريق الهائل الذي اندلع في مصنع لبطاريات الليثيوم في "هواسونج" جنوب سيؤول بكوريا الجنوبية، إلى 22 شخصًا على الأقل، وفق وكالة "يونهاب".

وذكرت سلطات الإطفاء في كوريا الجنوبية أن من بين القتلى 20 مواطنا أجنبيًا، منهم 18 مواطنًا صينيًا وواحد من لاوس وآخر لم تحدد جنسيته بعد.

وبحسب الوكالة، فإن شخصًا ما يزال مفقودًا بعد انقطاع الاتصال به، فيما أصيب في الحريق 8 أشخاص، اثنان منهم إصابتهما خطيرة، فيما كانت إصابة 6 آخرين طفيفة.

وكان حريق قد اندلع في مصنع شركة "أريسيل" (Aricell) لصناعة بطاريات الليثيوم في "هواسونغ"، على بعد 45 كيلومترًا جنوب سيئول، وفقًا للسلطات.

ودخلت فرق الإطفاء بعد السيطرة على الحريق، إلى مبنى المصنع، وتم العثور على جميع المتوفين في الطابق الثاني من الوحدة رقم (3) بالمصنع.

وتسبب الحريق بأضرار جسيمة للجثث وهو ما صعب التعرف على هوية أصحابها، فيما ستجرى تحاليل الحمض النووي لمعرفة هوية الضحايا.

وعانى رجال الإطفاء خلال محاولتهم إخماد الحريق بالكامل لصعوبة التعامل مع حرائق بطاريات الليثيوم بوسائل الإطفاء العادية.

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