الأربعاء 26 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

طوكيو: الصاروخ الذي أطلقته كوريا الشمالية سقط خارج المنطقة الاقتصادية اليابانية

صاروخ باليستي
صاروخ باليستي

أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "NHK" بأن صاروخا باليستيا أطلقته كوريا الشمالية باتجاه البحر الشرقي، سقط خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.

وقالت مصادر حكومية للهيئة إن "وزارة الدفاع اليابانية أكدت إطلاق كوريا الشمالية ما يشبه الصاروخ الباليستي في وقت مبكر من صباح الأربعاء..وسقط الصاروخ خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان".

وفي وقت سابق أفادت وكالة "يونهاب" نقلا عن الجيش الكوري الجنوبي بأن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه البحر الشرقي.

وجاء الإطلاق الأخير بعد ساعات من إرسال كوريا الشمالية بالونات تحمل القمامة إلى كوريا الجنوبية ليلة أمس "في خامس عملية من هذا النوع منذ أواخر الشهر الماضي"، وفقا لهيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، وبعد أن انتقدت كوريا الشمالية يوم الاثنين وصول حاملة طائرات أمريكية تعمل بالطاقة النووية إلى كوريا الجنوبية وحذرت من اتخاذ إجراءات ردع جديدة ضد ما وصفته بأنه "عمل استفزازي".

يأتي ذلك في إطار إجراء الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان أول مناورة عسكرية ثلاثية على الإطلاق، ويطلق عليها اسم "حافة الحرية".

وقد نظمت هذه التدريبات بعد أيام من توقيع روسيا وكوريا الشمالية على معاهدة بشأن شراكة استراتيجية شاملة بين البلدين، تقضي بتقديم المساعدة في حالة أي هجوم من قبل دولة ثالثة.

وكانت آخر مرة أطلقت فيها كوريا الشمالية عدة صواريخ باليستية قصيرة المدى نحو البحر الشرقي في 30 مايو.
 

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