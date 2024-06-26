أسانج يصل إلى جزيرة سايبان لإتمام الصفقة مع السلطات الأمريكية

هبطت الطائرة التي كان على متنها مؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج في مطار سايبان في جزر ماريانا الشمالية، حيث ستجري محاكمته في إطار الصفقة بين أسانج والسلطات الأمريكية.



وتشير بيانات موقع Flightradar لمتابعة الرحلات الجوية إلى أن طائرة أسانج أقلعت من بانكوك في تايلاند مساء الثلاثاء وهبطت في مطار سايبان الساعة 6:14 صباح الأربعاء بالتوقيت المحلي (20:14 مساء الثلاثاء بتوقيت جرينيتش).





وستنظر المحكمة الفدرالية الأمريكية في قضية أسانج المتهم بـ "التآمر للحصول على معلومات سرية تخص الدفاع الوطني الأمريكي ونشرها"، يوم الأربعاء، حيث من المتوقع أن يعترف أسانج بذنبه جزئيا في إطار الصفقة مع العدل الأمريكي.



وفي المقابل سيحكم عليه بالسجن لمدة 62 شهرا، قد قضاها في السجن البريطاني، وسيتم إطلاق سراحه.





ومن المتوقع أن يتوجه أسانج إلى وطنه أستراليا بعد إتمام المرافعات القضائية التي ستستغرق يوما واحدا.



يذكر أن السلطات البريطانية أفرجت عن جوليان أسانج بكفالة في وقت متأخر من مساء الاثنين 24 يونيو، بعد أن قبع في السجن منذ عام 2019.



وتتهم السلطات الأمريكية جوليان أسانج بـ"التآمر للحصول على معلومات سرية تخص الدفاع الوطني الأمريكي ونشرها"، بسبب كشف موقعه "ويكيليكس" عن معلومات حساسة حول العمليات الأمريكية في أفغانستان والعراق.



